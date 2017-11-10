Türk yazılım firması, League of Legends finaline damga vurdu

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE ve dünyada en popüler oyunlar arasında yer alan League of Legends’ın Çin\'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası finaline, oyunun kahramanı olan ejderhanın Pekin Olimpiyat Stadı’na sanal gerçeklik teknolojisiyle gelmesi damga vurdu. Stattaki şov, Türk yazılım ekibi Zero Density tarafından hazırlandı.

Dünyanın en prestijli e-spor organizasyonlarından olan ve Riot Games tarafından düzenlenen League of Legends (LOL) Dünya Şampiyonasının finali Pekin Olimpiyat Oyunlarının ana stadyumunda yer alan Birds’s Nest’te düzenlendi. Finali izlemek için yaklaşık 100 bin kişi statta toplanırken, 40 milyon kişi de finali internetten canlı olarak takip etti.

SANAL KAHRAMAN SAHNEDE

Organizasyonun açılış seremonisine oyunun kahramanı Kadim Ejderha (Elder Dragon), Sanal Gerçeklik (Agumented Reality) teknolojisiyle Pekin Olimpiyat Stadı’na getirildi. Türk yazılım firması Zero Density tarafından geliştirilen sanal stüdyo ürünüyle yapılan şov, oyunseverlere final maçları öncesi sanal kahraman Elder Dragon ile bir araya gelmenin coşkusunu yaşattı. Elder Dragon\'un kükremesi ve izleyicileri selamlaması, oyundaki performansını aratmadı.

League of Legends (LOL) Dünya Şampiyonası final maçını Samsung Galaxy takımı, SK Telecom takımını 3-0 kazanarak şampiyon oldu.

Turnuvanın mekan kiralama, yayın ve organizasyon masrafları dahil yaklaşık 15 milyon dolara mal olduğu açıklandı. Bu gelirin yüzde 70’i lisanslar, yüzde 30’luk bölümü ise sponsorluk ve fikri mülkiyet tazminatlarından karşılandı.

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