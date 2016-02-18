Türk yazar Zaimoğlu'na Berlin Edebiyat Ödülü

Türk yazar Feridun Zaimoğlu'na Preussische Seehandlung Vakfı tarafından Berlin Edebiyat Ödülü verildi.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Berlin Belediye binasında düzenlenen törende Zaimoğlu, ödülünü Berlin eyaletinin Başbakanı Michael Müller'den aldı.

Zaimoğlu, ödüle layık görülmekten dolayı büyük onur duyduğunu belirterek, "Beni çok duygulandırdı. Bu kent kız kardeşimin doğduğu şehir, çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Müller de Zaimoğlu'nun, düşündüğünü söyleyen bir yazar olduğunu ifade ederek, önüne çıkan engelleri her zaman aştığını anlattı.

Berlin Hür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peter-Andre Alt da daha önce de çeşitli ödüller alan Zaimoğlu'nun, çalışmalarıyla Alman edebiyatının gelişmesine önemli katkı sağlaması dolayısıyla Berlin Edebiyat Ödülü'ne layık görüldüğünü söyledi.

Jüri üyeleri de göçmenlerin tecrübelerini çok sesli şekilde ortaya koyan Zaimoğlu'nun eserlerindeolaylara dışarıdan bakanlar ve dışlananların merkezi figür ve aktör olduğunu kaydetti.

Zaimoğlu, 30 bin avroluk para ödülünün yanı sıra bir sömestir boyunca Berlin Hür Üniversitesi bünyesindeki "Heiner-Müller Konuk Profesörlük" kürsüsünde görev alacak ve öğrencilerle edebiyat alanında atölye çalışmaları yapacak.

Bolu'da 1964'te dünyaya gelen ve bir yıl sonra ailesiyle Almanya’ya göç eden Zaimoğlu, ülkede çağın önemli edebiyatçıları arasında yer alıyor. Zaimoğlu’nun çok sayıda roman, tiyatro oyunu ve makalesi bulunuyor.