T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Türk yazar Zaimoğlu'na Berlin Edebiyat Ödülü

Feridun Zaimoğlu, Alman edebiyatına katkılarından dolayı bu ödüle layık görüldü

18 Şubat 2016 10:16

Türk yazar Feridun Zaimoğlu'na Preussische Seehandlung Vakfı tarafından Berlin Edebiyat Ödülü verildi. 

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Berlin Belediye binasında düzenlenen törende Zaimoğlu, ödülünü Berlin eyaletinin Başbakanı Michael Müller'den aldı.

Zaimoğlu, ödüle layık görülmekten dolayı büyük onur duyduğunu belirterek, "Beni çok duygulandırdı. Bu kent kız kardeşimin doğduğu şehir, çok mutluyum" şeklinde konuştu. 

Müller de Zaimoğlu'nun, düşündüğünü söyleyen bir yazar olduğunu ifade ederek, önüne çıkan engelleri her zaman aştığını anlattı. 

Berlin Hür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peter-Andre Alt da daha önce de çeşitli ödüller alan Zaimoğlu'nun, çalışmalarıyla Alman edebiyatının gelişmesine önemli katkı sağlaması dolayısıyla Berlin Edebiyat Ödülü'ne layık görüldüğünü söyledi.

Jüri üyeleri de göçmenlerin tecrübelerini çok sesli şekilde ortaya koyan Zaimoğlu'nun eserlerindeolaylara dışarıdan bakanlar ve dışlananların merkezi figür ve aktör olduğunu kaydetti.

Zaimoğlu, 30 bin avroluk para ödülünün yanı sıra bir sömestir boyunca Berlin Hür Üniversitesi bünyesindeki "Heiner-Müller Konuk Profesörlük" kürsüsünde görev alacak ve öğrencilerle edebiyat alanında atölye çalışmaları yapacak.

Bolu'da 1964'te dünyaya gelen ve bir yıl sonra ailesiyle Almanya’ya göç eden Zaimoğlu, ülkede çağın önemli edebiyatçıları arasında yer alıyor. Zaimoğlu’nun çok sayıda roman, tiyatro oyunu ve makalesi bulunuyor.

ETİKETLER

türk yazarzaimoğlualmanyaberlin edebiyat ödülü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24