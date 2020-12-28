Türk yapımı hayatta kalma oyunu: Erzurum

Türk yapımı hayatta kalma açık dünya oyunu Erzurum'un çıkış tarihi belli oldu. Oyun 20 Ocak 2021 tarihinde Steam üzerinden yayınlanacak.

Proximity Games tarafından geliştirilen ve yayımlanacak olan hayatta kalma açık dünya oyunu “Erzurum” Steam’de ki yerini aldı. Bu oyunda oyuncular, Taylan isimli bir karakterin hayatta kalma hikayesini keşfedecekler. Oyunun Steam sayfasına göre 20 Ocak 2021 tarihinde piyasaya sürülecek.

Tanıtım açıklamasına göre Erzurum, dondurucu soğuklara, vahşi doğaya, açlığa ve susuzluğa karşı mücadele edeceğiniz bir açık dünya hayatta kalma oyunudur. Hayatta kalıp donmamak için odun veya kömür toplayıp ateş yakmalı ve kendinizi dondurucu soğuklardan korumalısınız. Oyun içerisinde elbette yapmanız gereken tek şey bunlar değil. Uyumak için yatak, açlıkla mücadele için yemek, vahşi doğada hayatta kalabilmek için silah vb. birçok araç ve gereç bulmanız gerekiyor. Oyunun açık dünyası 9 kilometrekarelik bir alan sağlıyor. Bu alan içerisinde 30 farklı keşfedilmesi beklenen bölge mevcut. Ayrıca oyunun iki adet kamera modu bulunuyor. Bunlar; birinci şahıs ve üçüncü şahıs.