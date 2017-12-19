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Bilim / Teknoloji

Türk ve Japon üniversiteleri süper otomobil üretmek için anlaştı

İSTANBUL,(DHA)-NİŞANTAŞI Üniversitesi; Nagasaki University ve Nagasaki Institute of Applied Science ile elektrikle çalışan, yerde ve havada giden otomobil projesi geliştirmek amacıyla iyi niyet anlaşması imzaladı

19 Aralık 2017 14:05

İSTANBUL,(DHA)-NİŞANTAŞI Üniversitesi; Nagasaki University ve Nagasaki Institute of Applied Science ile elektrikle çalışan, yerde ve havada giden otomobil projesi geliştirmek amacıyla iyi niyet anlaşması imzaladı. Ardından, Tajima Motor Corporation ve Isahaya Electronics Corporation firmaları ile görüşmelere başlandı. Proje doğrultusunda, araçların, Türk ve Japon akademisyenler tarafından 2020 yılında yılında hizmete girmesi hedefleniyor. 

Otomobil endüstrisinde devrim yaratacak bir proje Türk ve Japon üniversitelerinden geldi. Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öncülüğünde geliştirilen ve \'SORA Project\' adı verilen teknoloji kendi alanında bir ilk olacak proje, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çolak ve Nagasaki University öğretim görevlisi Prof. Dr. Fujio Kurokowa liderliğinde yürütülüyor.

KARADA VE HAVADA İNSANSIZ GİDECEK VE UÇACAK

Nişantaşı Üniversitesi\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: \"Proje kapsamında tamamen çevre dostu teknolojilerle donatılmış, yüksek verimliliğe sahip, enerji tüketimi düşük, yüksek menzilli yeni nesil elektrik motorlarına sahip hem karada hem de havada gidebilen araçlar geliştirilecek. Ulaşım, arama kurtarma, ambulans gibi çeşitli görevlerde kullanılacak araçların insansız olarak, verilen adreslere gidebilmesi de hedefleniyor.Türk ve Japon akademisyenler tarafından geliştirilecek olan projenin patent başvurularının önümüzdeki günlerde Silikon Vadisi’nde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Araçların önce 1 kişilik, sonra 2 kişilik olmak üzere farklı prototipleri hazırlanacak.

PROJENİN BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ İÇİN 5 MİLYON DOLAR

Bir inovasyon projesi olarak, üniversitelerin bilimsel katma değeri ile gerçekleşmesi planlanan projenin başlangıç aşaması için yaklaşık 5 Milyon (USD) tutarında ön yatırım yapılacak. Projenin ilerleyen aşamalarında ise Türkiye’den Nişantaşı Üniversitesi dışında Ar-Ge, Sivil Havacılık ve Teknoloji alanında çalışmalar yapan kamu kurumları ve özel kurumların da projede yer almaları bekleniyor\"

\"GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNE YATIRIM YAPIYORUZ\"

Yenilikçilik, araştırmacılık ve eğitimi entegre edebilmek amacıyla Nişantaşı Üniversitesi olarak sürekli çalıştıklarını belirten Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal; “Üniversitemizin kuruluş amaçları arasında öğrencilerimizi geleceğe ve geleceğin teknolojilerine hazırlamak, her türlü alanda ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil edecek, dünyaya değer katacak insanlar yetiştirmek yer alıyor. İşte bu amaç doğrultusunda geleceğin mesleklerine, yeni teknolojilere yatırım yapıyor, dünyada ilklere imza atmak için çalışıyoruz. Nişantaşı Üniversitesi Neotech Kampüs’ün ilk projesi olarak SORA Projesi ile dünyada kullanılmamış bir teknolojiyi ülkemize getiriyoruz. Amacımız Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak. Türkiye için çalışıyoruz. Bu proje yalnızca bir başlangıç, Nişantaşı Üniversitesi olarak durmak bilmeyen bir gelişimin parçasıyız” diye konuştu.

Proje kapsamında ayrıca öğrenci ve öğretim üyelerinin de dahil olacağı değişim programı anlaşmaları, staj programları ve mükemmeliyet merkezi anlaşmaları gibi çalışmalar yer alıyor. İngilizce “Super Object for Road and Aero movement” kelimelerinin baş harflerinden ortaya çıkan “SORA” aynı zamanda Japonca gökyüzü anlamına geliyor. 

(FOTOĞRAF)

 

 

 

 

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