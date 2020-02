Türk üniversitesinden akreditasyon rekoru

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi\'nin (İGÜ) 40 bölümü Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumlarından biri olan AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs – Akademik Programların Akreditasyon Kalite Güvence Ajansı) tarafından akredite edildi. Böylece, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Avrupa\'dan 48 program ile akredite olan tek yükseköğretim kurumu ve Türkiye\'de en çok akredite olmuş programa sahip üniversite oldu.

AQAS akreditasyon kurumu tarafından akredite olan İGÜ, Gelişim Tower konferans salonunda düzenlenen sertifika töreniyle AQAS akreditasyon belgesini aldı. Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı, 2008 yılında, \'İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu\' adında Meslek Yüksekokulu kurmak üzere girişimde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’nca 14 Haziran 2008 tarihinde Meslek Yüksekokulu kuruldu ve eğitim-öğretime başladı. 17 Şubat 2011 tarih ve 6114 sayılı kanunla \'İstanbul Gelişim Üniversitesi\' kurularak, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 3 Fakülte, 3 Enstitü, 4 Yüksekokul ve 1 Meslek Yüksekokulu ile eğitim-öğretim faaliyetini sürdürüyor. Akredite olan bölümler, alanında uzman, çağdaş standartlara uygun, dünya ile rekabet edebilecek niteliklere sahip nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor.

Sertifika törenine İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç, AQAS Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eberhard Menzel, AQAS Genel Müdürü Doris Herrmann, akreditasyon alan bölümlerin başkanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

\"AKREDİTASYON ULUSLARARASILAŞMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM\"

Sertifika töreninden sonra DHA\'nın sorularını yanıtlayan Gayretli, \"Akreditasyon uluslararasılaşmak noktasında önemli bir adım. Bu sizin üniversite diplomanızın dünyada kabul edilmesi demek. Bizim için uzun bir süreç oldu. 5 aylık bir programdı, nihayetinde değdi. AQAS, AHPGS ve ABET gibi uluslararası akreditasyon kuruluşlarına müracaat ettik, bunlardan AQAS, AHPGS\'den akreditasyon aldık. İleride ABET\'ten de akredite almak suretiyle bütün programlarımızı onaylatmış ve uluslararasılaştırmış olacağız\" dedi.

\"TÜRKİYE\'DE VE DÜNYADA İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK\"

Türkiye\'de ve dünyada ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayan Gayretli, \"Biz YÖK Başkanı Yekta Saraç\'ın üniversiteler arasında özellikle \'sessiz devrim\' sloganıyla yola çıkarak, üniversitelere verdiği mesajdan artık uluslararasılaşmak gerektiğini anladık. Türkiye\'de ve dünyada ilkleri gerçekleştirmek gerektiği mesajını aldık, Türkiye\'de ve dünyada ilki gerçekleştirdik. Bütün programlarına akreditasyon alan bir üniversite olduk\" şeklinde konuştu.

\"GELECEĞE YÖN VEREN ÜNİVERSİTE OLMAK İSTİYORUZ\"

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin dünden bugüne daha iyi olmak prensibiyle hareket ettiği için yeni kampüste geleceğe ufuk açmak istediklerini dile getiren Gayretli, \"Kaliteli doktorları, avukatları, geleceğe yön verecek insanları yetiştirmek istiyoruz. Özellikle tıp, hukuk, eğitim ve diş hekimliği fakültelerini açarak geleceğe yön veren bir üniversite olmak istiyoruz. Vefa borcumuzu hissettik, ödemek için gayret ediyoruz\" dedi.

İLK DEFA TÜRKİYE\'DEN BİR ÜNİVERSİTE AQAS\'A ÜYE OLACAK

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç ise, \"İGÜ 2017 yılında çok önemli bir karar verdi, bütün bölümlerin akreditesi için AQAS\'a başvurdu. Bugün son derece mutluyum, AQAS\'tan 40 bölümümüz akreditasyon aldı. Bu üniversitemiz için çok çok önemlidir. Ayrıca bugün AQAS yetkilileriyle yaptığımız toplantıda bizi üyelik için davet ettiler, ilk defa Türkiye\'den bir üniversite AQAS\'a üye olacak. Şu anda AQAS\'a 90\'ın üzerinde üniversite üye, biz de üye olduğumuz takdirde Türkiye\'yi en iyi şekilde orada temsil edeceğimizi düşünüyorum\" diye konuştu.

\"İGÜ AVRUPA STANDARTLARINDA BİR ÜNİVERSİTE\"

AQAS Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eberhard Menzel da, \"AQAS Almanya\'da bir grup üniversitenin işbirliğiyle kurulmuş bir dernek, cüzi bir katkı payı ödüyorlar. Bu üniversite birliği, üniversite eğitim politikaları üzerinde kararlar alıyorlar. Türk yükseköğretimi gittikçe Avrupa standartlarına yaklaşıyor. Bu konuda İGÜ\'de öncülerden bir tanesi. Hatta İstanbul Gelişim Üniversitesi\'nin Avrupa standartlarında olduğunu söyleyebiliriz\" ifadelerini kullandı.

\"TÜRK YÜKSEKÖĞRENİMİ ÇOK DİNAMİK BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR\"

AQAS Genel Müdürü Doris Herrmann da, \"Bence Türk yükseköğrenimi çok dinamik bir süreçten geçiyor, pek çok gelişim oluyor. Bunu hem yeni gelen öğrencilerde hem müfredatta görüyoruz. İstanbul Gelişim Üniversitesi\'nin de bu yeni değişim sürecinde lider konumda olduğunu düşünüyorum\" diye konuştu.

\"İLK ULUSLARARASI ÜYEMİZ İGÜ OLDU\"

İlk uluslararası üyelerinin İstanbul Gelişim Üniversitesi olduğunu belirten Herrmann, \"İGÜ\'nün son derece genç, dinamik ve istikrarlı personeli var. İdarenin onlara desteğiyle aynı zamanda müfredattaki değişikliklerle birlikte çok daha iyi bir üniversite olacağını düşünüyorum. Bu motive personelle birlikte üniversitenin gelişeceğini tahmin ediyorum. AQAS söylendiği gibi üniversitelerarası birlik, amacı yükseköğrenimde üniversitelere daha çok otonom, özerklik sağlamak. İlk uluslararası üyemiz de İstanbul Gelişim Üniversitesi oldu. Böylece Almanya\'daki 90 üniversiteyle birlikte İGÜ alınan kararlarda bu ağın parçası oldu. İGÜ\'de söz sahibi olacak bu gurur duyulacak bir şey üniversite için\" dedi.

Törende açılış konuşmalarının ardından akreditasyon alan İGÜ bölümlerinin başkanları tek tek sahneye çıkarak sertifikalarını aldı.

