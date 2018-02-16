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Türk top modeller Bakü'ye çıkarma yapıyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- DÜNYACA ünlü top modellerin katılımıyla Türkiye'nin en büyük moda organizasyonuna imza atan Dosso Dossi Fashion Show, yurt dışına açılıyor

16 Şubat 2018 15:08

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- DÜNYACA ünlü top modellerin katılımıyla Türkiye\'nin en büyük moda organizasyonuna imza atan Dosso Dossi Fashion Show, yurt dışına açılıyor. 40 firma tarafından Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de, 1-3 Mart tarihleri arasında ünlü mankenler defileye çıkacak.
Dosso Dossi Fashion Show kapsamında 2 Mart Cuma günü yapılacak defilede Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Didem Soydan, Şebnem Schaefer, Günay Museyeva, Merve Büyüksaraç, Tuba Melis Türk ve Ege Begüm Yücetan podyumda olacak. Koreografisini Öner Evez\'in hazırlayacağı defilede Türk tasarımcıların 2018 ilkbahar-yaz ürünleri sergilenecek. Azerbaycan\'ın en büyük fuar merkezi olan Bakü EXPO Center\'da yapılacak defilenin ardından parti düzenlenecek. Bakü\'nün popüler eğlence merkezi Enerji Club\'te gerçekleştirilecek partide, Azerbaycan\'ın ünlü şarkıcıları Röya ve Soso Pavliashvili konser verecek.
Holdingin yönetim kurulu başkanı Hikmet Eraslan, ilk yurt dışı şovu kardeş ülke Azerbaycan\'da yapacakları için mutlu olduklarını belirterek, \"Dosso Dossi\'ye özgü defile ve konserler ile Bakü\'de festival havası estireceğiz\" dedi.

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