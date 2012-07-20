Suriye'de Türk TIR'larına saldırı haberlerine bir yenisi daha eklendi. Babel-Hava Sınır Kapısı yakınlarında çatışmanın ortasında kalan bazı Türk TIRlarının yakıldığı, bazılarının ise kaçırıldığı iddia edildi. Tırları kaçırılan ya da yakılan Türk şoförler, kendi imkanlarıyla geri döndü.

Edinilen bilgiye göre, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bir süre önce Suriye'ye yük götürmek için Babel-Hava Sınır Kapısı'na giden bazı Türk TIR'ları çatışmanın ortasında kaldı.

Bu sırada TIR'lardan bazılarının yakıldığı bazılarının kaçırıldığı öne sürüldü.

Öte yandan kendi imkanlarıyla Türkiye'ye dönen şoförler ise gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

Yetkililer yakılan TIR'ların sayısının tam olarak belirlenemediğini, zarar gören araçların önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar yapıldığı söyledi.

Bu arada, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sessizlik hakim olurken, Suriye tarafında yaşanan şiddetli çatışmalardan dolayı Türkiye'den Suriye'ye giriş yapılmıyor.

Sınıra gelen araçlar can güvenliği nedeniyle geri dönmek zorunda kalıyor.