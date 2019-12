Türk tenor, Viyana'yı fethetti

Opera sezonu 'üç tenor'la açılıyor

Yunan "Pavarotti" Türkiye'de

ABD'de yayınlanan The New York Sun Gazetesi'nin ölen İtalyan Tenor Luciano Pavarotti'nin tahtına oturacak adaylar arasında gösterdiği, 3 Grammy ödüllü Türk Tenor Bülent Bezdüz, Viyana'da kalpleri fethetti.Volksoper Wien Operası'nın davetlisi olarak Avusturya'ya giden Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nde (MDOB) görevli Bülent Bezdüz, performansı ile Viyanalıların gönlüne taht kurdu. Bezdüz, 5, 8 ve 16 Eylül tarihlerindeki temsillerde Verdi'nin ünlü eseri La Traviata Operası'nda canlandırdığı Alfredo rolüyle Avusturyalı sanat eleştirmenlerinden tam not aldı. Bezdüz'e, Voletta Vallery rolünde, Melba Ramos ve Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sesi ile büyüleyen soprano Marina Rebeka eşlik etti.Her temsil sonunda ayakta alkışlanan Bezdüz'ü izleyen sanat eleştirmeni Dr. Elena Habermann, yazısında, ``Etkileyici genç, hoş bir şarkıcı. Dikkat çekici derecede iyi İtalyanca diksiyona sahip'' yorumunda bulundu.Temsiller sonrası Mersin'e dönen Bezdüz, Avusturya'da kendisine gösterilen ilginin başını döndürür nitelikte olduğunu belirterek, ``Viyana'da sahneye çıkmak beni mutlu etti. Temsiller sonunda Avusturyalıların beni ayakta alkışlaması, tebrik etmesi, Türk sanatçısının başarısını gözler önüne serdi. Bu başarımın arkasında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürümüz Rengim Gökmen ile MDOB Müdürümüz Selman Ada'nın büyük bir katkısı var. Onların bana verdiği büyük destekle yurt dışındaki çalışmalarımı sürdüreceğim'' dedi.Bezdüz, Viyana'dan sonra İsveç'in Goterbourg Operası'nda `La Boheme', Glyndebourne Festivali'nde Falstaff Operası'nda `Fenton' rolleriyle sahne alacak.