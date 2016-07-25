Türk Telekom yöneticileri ifadeye çağrıldı

Türk Telekom grup şirketlerinden TTNET Bireysel İş Birimi Genel Müdürü Erkan Akdemir ve Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin'in gözaltına alındığı iddia edilirken, şirket, yöneticilerin ifadelerine başvurmak üzere savcılığa çağrıldığını bildirdi.

Hürriyet’ın Reuters'a dayandırdığı habere göre, yöneticilerin gözaltına alındığı teyit edilmeyen Türk Telekom açıklamasında, "Şirket yöneticilerimiz, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ifadelerine başvurulmak üzere savcılığa çağrılmıştır. Güvenlik kuvvetleri ile işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz" dendi.

198 çalışanın iş akdi sonlandırıldı

Türk Telekom'dan yapılan bir başka açıklamada ise, 198 çalışanın iş akitlerinin sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Güvenlik kuvvetleri ile işbirliği içinde, ülkemizin ve şirketimizin güvenliği ve çıkarlarına ters düşecek her türlü tutum ve davranışı değerlendirerek gerekli adımları atıyoruz. Bu kapsamda bugüne dek 198 şirket çalışanın iş akitlerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.