Türk Telekom iştiraki AssisTT, dünyanın en iyi çağrı merkezi seçildi

Türk Telekom iştiraki AssisTT, çağrı merkezi sektörünün uluslararası alandaki en prestijli ödüllerinden biri olan ve Contact Center World tarafından gerçekleştirilen The 2020 Top Ranking Performers Awards’tan iki dünya birinciliği kazandı.

En İyi Çağrı Merkezi ve Türksat KabloTv projesiyle de En İyi Müşteri Hizmetleri kategorilerinde iki ayrı dünya birinciliğini Türkiye’ye getiren AssisTT, önceki yıllardaki başarısını da yinelemiş oldu.

“Yaptığımız yatırımlarla çağrı merkezi sektörünün geleceğine yön vermeyi sürdüreceğiz”

The 2020 Top Ranking Performers Awards‘ta aldıkları iki birincilik ödülü için konuşan AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, “70 ülkeden 2000 başvurunun yarıştığı uluslararası bir ödül programı kapsamında, ‘En İyi Çağrı Merkezi” ve ‘En İyi Müşteri Hizmetleri’ kategorisinde dünya birincisi olduk. Müşterilerimizin stratejik iş ortağı olmanın verdiği sorumluluk ve eşsiz müşteri deneyimi hedefiyle hizmet veren bir şirket olarak başarılarımızın uluslararası platformlarda da tescillenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Değişen ve dönüşen müşteri alışkanlıklarına çevik çözümler sunma ve müşterilerimizi her işimizin merkezinde tutma vizyonumuz, ödüle layık görülmemizde önemli rol oynadı. Teknoloji, inovasyon ve ekiplerimizin yetkinliklerine yaptığımız yatırımlarla çağrı merkezi sektörünün geleceğine yön vermeyi sürdüreceğiz. Bu büyük başarıda imzası olan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.





