Türk Telekom, internet kullanıcılarının upload hızını iki katına çıkardı

Turkcell Superonline'ın ardından Türk Telekom kullanıcılarına da müjdeli haber geldi. Türk Telekom, VDSL ve fiber internet kullanıcılarının upload hızlarını 2 katına çıkardı.

Türk Telekom, Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma ve uzaktan eğitim sürecinin devam ettiği dönemde, kullanıcılarına daha iyi deneyim sunmak için fiber ve VDSL abonelerinin veri yükleme (upload) hızını 2 katına çıkarmaya başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışan, uzaktan eğitimlerine devam eden kullanıcılar 1 Haziran 2020 tarihine kadar 2 kat hızlı veri yükleme uygulamasından faydalanabilecekler.

Geçtiğimiz hafta Turkcell Superonline, upload ve download hızlarını artırmıştı.