Türk Telekom’dan Koronavirüs açıklaması: Olası uzaktan eğitime ilişkin yetkililerle görüşüyoruz, gerekli donanıma sahibiz

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle her türlü senaryoya hazırlık için çalıştıklarını söyledi. “Kamu ile tam bir işbirliği içindeyiz” diyen Önal, okulların tatil olması halinde uzaktan eğitim konusunda yapılacakları kamudaki yetkililerle görüştüklerinin altını çizdi. Önal "İnternet trafiğinin atışına yönelik gelebilecek ek yükleri karşılamak için gerekli donanımlara sahibiz" dedi.

Önal, Koronavirüs ile ilgili Türkiye’min internet altyapısı ve Türk Telekom özelinde alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Önal, uzaktan çalışma ve okulların olası olarak tatil edilmesi durumunda, uzaktan eğitim konusunda yapılacakları kamudaki yetkililerle görüştüklerinin altını çizdi. Her türlü senaryoya hazırlık için çalıştıklarını belirten Önal "İnternet trafiğinin atışına yönelik gelebilecek ek yükleri karşılamak için gerekli donanımlara sahibiz" diye konuştu.