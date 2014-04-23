Türk tasarımcıdan 3D alçı

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlisi Deniz Karaşahin, kırık tedavisinde çığır açacak bir tasarıma imza attı. 28 yaşındaki Karaşahin, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile üretilen kişiye özel alçı tasarımı ile prestijli Golden A’Design Award adlı yarışmada elde ettiği başarısı ile dünya basınında ilgisini çekti.

Günde 20 dakika yeterli

Milliyet'te yer alan habere göre, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesü Endüstriyel Tasarım bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Karaşahin’in ürettiği ‘Osteoid Medical Cast’ adlı alçı tasarımı, ‘3D baskı formları ve ürün tasarımları’ kategorisinde ödül aldı. Kırık tedavilerinde kullanılmak üzere hazırlanan alçının üzerinde bulunan delikler kişinin yaşadığı kaşıntı ve kötü koku gibi sorunları engelleme amacı taşıyor.

Düşük yoğunluklu ultrason teknolojisi (LIPUS) adı verilen teknolojiye de sahip olan alçı bu şekilde kırıkların daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. LIPUS cihazını günde 20 dakika takmak yeterli oluyor.

Karaşahin, son teknoloji ile üretilen alçıyı 4 ayda tasarladı. Tasarımcı, alçının suyla temas edebildiğine de dikkat çekiyor.