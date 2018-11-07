Türk Tarih Kurumu, "Atatürk'ün Hatıra Defteri"nin yeni baskısını yayımladı

Türk Tarih Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1916-18 yılları arasındaki dönemini kapsayan hatırlarını yeniden basıldığını duyurdu.

İlk olarak 1972 yılında basılan kitabın, yeni baskısı kasım 2018 itibariyle okuyucularla buluştu.

Kitabı hazırlayan Şükrü Tezer, 1916-1918 yılları arasında Edirne, Diyarbakır ve Doğu Suriye cephesinde, Mustafa Kemal Paşa'nın yaverliğini yapmıştı.

Mustafa Kemal, bu dönemde yaşadıklarını not ettiği hatıra defterini kendisine teslim etmiş, bu defter de "Atatürk'ün Hatıra Defteri" olarak ilk defa 1972 yılında Türk Tarih Kutumu tarafından yayımlanmıştı.

Tezer'in döneme ilişkin hatıralara geniş açıklamalar sunduğu kitap, okuyucu için iyi bir dönem kitabı niteliği taşıyor.