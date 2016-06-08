Türk takımından Alparslan Çelik'in öldürdüğü Rus pilotun ailesine mektup

Dünya Artistler Futbol Şampiyonası için Moskova'ya giden Türkiye ünlüler takımı, Türk askerin öldürdüğü Rus pilotun ailesine mektup yazarak "Böyle olsun istemezdik" mesajı verdi.Dünya Artistler Futbol Şampiyonası "Art-Futbol" kapsamında Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelen ses sanatçıları, dizi oyuncuları, gazeteciler ve eski profesyonel futbolcuların yer aldığı Türkiye ünlüler takımı düşürülen Su-24 uçağında hayatını kaybeden pilotun ailesine yolladığı mektupta "Acınızı paylaşıyoruz, Türk halkı bu olayı keşke yaşanmasaydı diyerek tarihe kaydetti" mesajını iletti. Mektubun, Rusya’da memnuniyet ile karşılandığı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, bu yıl Moskova’da dördüncü kez düzenlenen ve 16 ülkenin ünlü isimlerinin mücadele ettiği Dünya Artistler Futbol Şampiyonası için Rusya’ya giden Türkiye Art-Futbol takımı, organizasyonu düzenleyenlerden ricada bulunarak Türkiye’nin Suriye sınırında düşürdüğü Su-24 uçağının pilotu Oleg Peşkov’un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulunmak istediklerini belirtti. Rus organizasyon komitesi ailenin Moskova’dan çok uzakta yaşadığını ancak isterlerse onlara ulaştırılmak üzere bir mektup kaleme alınabileceğini belirtti. Orijinali Art-Futbol müzesinde saklanan Rusça çevirisi ve kopyası aileye verilen mektupta Türkiye Art-Futbol takımı şunları yazdı:

"Bizler sanatçılar olarak kendimizi politika üstü, barışa, arkadaşlığa, dostluğa ve gönüllü hizmetlere adamış kişileriz. İki ülke arasındaki ilişkiler, hem insani hem de politik olarak birçok ülkeyi kıskandıracak seviyeye gelmişken hiç kimsenin arzu etmediği, hele ki Türk halkının keşke olmasaydı dediği, en çokta sizi üzen olay maalesef gerçekleşti.

Bizler yaşanan olaylar sonrasında gelebilir miyiz diye sorulduğunda hiç düşünmeden kabul ettik. Bu etkinlik sayesinde ailenize gelip Türk halkının gerçek düşüncelerini sizlere ifade etme şansı bulduk. Bu olayın Rus halkı kadar bizleri de çok üzdüğünü belirtmek istedik. Arkadaşlarımızla sizleri ziyaret edip yaşananlardan uyduğumuz üzüntüyü yüz yüze anlatmak istedik. Ancak organizasyon uzakta yaşadığınızı belirterek 'mektup' yazma fikrini bizlere önerdi. Bu nedenle bizde bu mektubu kaleme almayı ve düşüncelerimizi bu şekilde ifade etmeyi doğru bulduk. Hiç şüphesiz bu cümleleri size Moskova’dan yazmak bizi ayrıca duygulandırdı. Çünkü buraya ayak bastığımız günden beri bize inanılmaz ilgi gösterildi. Gördük ki hiçbir olay iki halkın arasındaki bu özel duyguların arasına giremez.

Ülkemizde şöyle bir atasözü var: Acılar paylaştıkça azalır.' Şuna emin olmanızı isteriz ki bu mektubu okuduğunuz süre içerisinde bir saniye dahi olsa acınızın dinmiş olabileceğini hayal etmek bile bizleri mutlu edecek. Biliyoruz ki acınızı hiçbir şey dindiremez ama yaşanan olay biz Türk halkı tarafından keşke yaşanmasaydı diyerek tarihe kaydettiğimiz, millet olarak üzüldüğümüz bir olay olduğunu sizlerindi bilmenizi isteriz.

Hiç şüphesiz cümlelerimiz acınızı dindirmez ama biz barışa, dostluğa, kardeşliğe önem veren sanatçılar olarak bu mektubun acılarınızı bir nebze bile olsa hafifleteceğini umuyoruz.

Türk halkının duaları, bu mektup sayesinde sizinle olduğunu bilmenizi isteriz."

Türkiye Art-Futbol takımı sekizinci oldu

A Grubunda Romanya, İtalya ve Hollanda ile mücadele eden Türkiye Art-Futbol takımı, ilk maçında Romanya’ya yenilip Hollanda ve İtalya’yı yenerek gruptan ikinci olarak çıktı. Romanya’nın grup etabında İtalya’ya yenilmesine rağmen kural ihlali nedeni ile hükmen galip ayrılmaları Hollandalı takımı protestoya götürdü ve Hollanda takımı bu maça çıkmayarak, skoru Romanya’ya 3 puan daha hükmen mağlup olarak hediye etti. İtalya ile Hollanda arasındaki karşılaşmada ise gülen taraf Hollanda oldu. Sonraki etapta İngiltere ve Kazakistan’a yenilen millilerimiz turnuvadan sekizincilik ile ayrıldı. Almanya’yı yenen İran ise turnuvada birinci oldu.

Moskovalıları Türk müziği ile coşturdular

Organizasyon kapsamında Türk müzisyenler Gorki Park’ta düzenlenen açık hava konserinde Türk-Rus dostluğunu pekiştirmek için sahneye çıktı.

Badem grubu, Zafer Peker, Umut Zen, Deniz Cem, Buğrahan Çayır, Zvezda ve DJ Tando ile sahneye çıkan Türkiye Art-Futbol takımı, Rus dinleyicilere bir de sürpriz yaparak ünlü Rus halk şarkısı "Katyuşa"yı seslendirdi.