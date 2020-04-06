Türk Tabipleri Birliği: Zorunlu haller dışında eldiven kullanmayın

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu, sosyal mesafenin korunamayacağı yerlerde zorunlu hale getirilen maske kullanımına ilişkin yaptığı açıklamada, “Kullanılacak maskeler ‘tıbbi’ maske olmak zorunda değil” dedi ve uyarılarını hatırlattı. Açıklamada, "Sağlıklı kişilerin markette, sokakta veya sağlık çalışanlarının gereken durumlar dışında eldiven kullanması hem kullananın kendisi hem de çevresi için daha çok bulaştırma riski taşımaktadır" denildi.

Koronavirüs salgınına dair İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle market ve pazar yeri gibi toplu alışveriş yapılan yerlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu, Koronavirüs yakalanmama, korunma ve koruyucu malzemelerin kullanımına ilişkin önerilerini hatırlatarak açıklama yayınladı.

Covid-19’un etkeni olan SARS CoV-2’nin damlacık ve temas yoluyla bulaştığını hatırlatan Covid-19 İzleme Grubu’nun açıklamasında, “Damlacık yoluyla bulaşan hastalıklarda, parçacıklar, büyük oldukları için 1 metreden uzağa gidemeden yüzeylere ve yere düşer. Öksürük ve hapşırık durumunda 2-3 metre kadar uzağa gidebilir. Bu tür hastalıklarda, doğrudan bulaşı engellemenin yolu araya 1-2 metre mesafe koymaktır. Temas yoluyla bulaş, özellikle damlacık yoluyla bulaşan hastalıklar için en önemli bulaş yoludur. Ellerin yüzeylerdeki parçacıklarla temas etmesinin ardından ellerin ağız, burun, göz ve yüze temas etmesiyle bulaşıcı parçacıklar üst solunum yolu aracılığıyla vücuda girmektedir. Bu tür bulaşı engellemenin yolu el hijyeninin sağlanması ve yüzeylerin sık temizlenmesidir” ifadelerine yer verildi.

"Tıbbi maske olmak zorunda değil"

Sosyal mesafenin korunamadığı durumlarda maske kullanılmasının zorunlu hale geldiği hatırlatılan açıklamada, “Kullanılacak maskeler ‘tıbbi’ maske olmak zorunda değildir” denilerek şunlar kaydedildi:

"Temiz olmasına dikkat edilmeli"

Dünyada genellikle “bez” maskeler veya örtüler kullanılmaktadır. Bu tür maskelerin birden çok kez kullanıldığı göz önünde bulundurularak “temiz” olmalarına dikkat edilmelidir. Ayrıca el temizliğinin sağlanmadığı durumda maskenin tek başına koruma sağlamayacağı unutulmamalıdır. Maske kullanımı sırasında da ellerin göz, burun, ağız ve yüz ile temas etmemesine dikkat edilmelidir. Toplumdaki bireylerin kullanması önerilen maskeler ücretsiz olarak dağıtılmalıdır.

"El temizliği sağlamanın tek yolu yıkamak"

Covid-19’un yayılımını önlemek için el temizliğine dikkat edilmelidir. Covid-19’dan korunmak için -tıbbi olarak gereken durumlar dışında- eldiven kullanılmamalıdır. Sağlıklı kişilerin markette, sokakta veya sağlık çalışanlarının gereken durumlar dışında eldiven kullanması hem kullananın kendisi hem de çevresi için daha çok bulaştırma riski taşımaktadır. El temizliğini sağlamanın temel yolu el yıkamaktır. El yıkama için normal sabunlar yeterlidir, antiseptikli sabunlara veya özel madde içeren temizleyicilere gerek yoktur. El yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri veya kolonya kullanılabilir. Ellerde görünür bir kirlenme olmadığı sürece el antiseptikleri veya kolonya, el yıkama kadar etkilidir.

Kısaca özetlemek gerekirse toplumdaki sağlıklı bireyler olarak;

Sosyal mesafeyi korumaya çalışalım.

Sosyal mesafeyi koruyamadığımız durumlarda maske takalım.

Maske takmanın korunmada tek başına yeterli olmadığını hatırlayarak el temizliğine dikkat edelim.

Ellerimizi gözümüze, burnumuza, ağzımıza, yüzümüze götürmemeye dikkat edelim.

Ellerimizi su ve sabunla 20 saniye boyunca yıkayalım, olanaklı değilse el antiseptiği veya kolonya ile temizleyelim.