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Koronavirüs

Türk Tabipleri Birliği’nden Sinovac’ın aşısıyla ilgili açıklama

11 Ocak 2021 18:49

Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, Endonezya'nın Sinovac aşısının yüzde 65 oranınında etkili olduğunu açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, aşı tereddütünü artırmanın büyük bir sorumsuzluk olacağını belirtti. Azap, "Bu aşının güvenliği ile ilgili ne Türkiye'de ne de dünyada bir sorun görünmüyor, en fazla çok etkili olmayabilir. Biz zaten bunu baştan biliyoruz" dedi.

"Covid-19 Pandemisi 10. Ay Değerlendirmesi" raporunu açıklayan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, ölüm oranlarına bakılarak salgındaki başarının görülebileceğini belirterek, aşı çalışmalarının bir an önce başlaması için çağrı yaptı. TTB Başkanı, pandemi sürecinde 131'i doktor, 337 sağlık çalışanının Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

TTB Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Özlem Kurt Azap da Türkiye'nin de 50 milyon doz altığı ve Faz-3 çalışmaları devam eden Çin menşeli Sinovac şirketinin CoronaVac aşısının Endonezya'da yüzde 65 oranında etkili olduğunu sonucunu değerlendirdi. Azap, "Bu aşının güvenliği ile ilgili ne Türkiye’de ne de dünyada bir sorun görünmüyor, en fazla çok etkili olmayabilir" dedi.

Mevcut verilerin dünyada kullanılan tüm aşıların güvenilir olduğunu gösterdiğini belirten Azap, "Keşke ülkemizde sadece bir değil, bu aşıların birkaçını bulundurabilsek. Ülkemizde sadece Sinovac'ın aşısını bulabiliyoruz" dedi.

Etkinlik oranının Brezilya'da yüzde 73, Endonezya'da yüzde 65, Türkiye'de yüzde 90'ın üzerinde açıklanmasını değerlendiren Azap, "Bunlar güvenlikle ilgili değil, etkinlikle ilgili" vurgusu yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yüzde 50 etkinlik oranının yeterli olduğuna dair açıklamasını hatırlatan Azap, "Keşke elimizdeki tek aşı üzerinde konuşmazsak. 60 yaş üstü verisi olmayan bir aşı olduğuna göre keşke 60 yaş üstüne yapılacak bir aşı önerebilsek" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Endonezya, Çin'in Sinovac aşısının yüzde 65.3 oranında etkili olduğunu duyurdu

TIKLAYIN - Reuters: Brezilya, Sinovac aşısının etkinlik oranını yüzde 78 olarak açıkladı

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