Reuters: Brezilya, Sinovac aşısının etkinlik oranını yüzde 78 olarak açıkladı

Türkiye'nin 50 milyon doz satın aldığı ve Faz-3 çalışmaları devam eden Çin menşeli Sinovac şirketinin CoronaVac aşısının Brezilya'daki Faz-3 deneme sonuçlarında etkinlik oranının 78 olduğu açıkladı.

Reuters'a konuşan, Brezilya Çinli ilaç şirketi Sinavac Biotech'in geliştirdiği, Türkiye'de de deneyleri yapılan "CoronaVac" isimli yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı adayının insanlar üzerinde yapılan Faz-3 deneylerinde çıkan sonuçlara göre koruyuculuk oranının yüzde 78 olduğunu açıkladı.

Sonuçlar henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı için ismini vermeden konuşan kaynak, “Bu durum, aşının Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya'da düzenleyici kurumdan onay almasına bir adım daha yaklaştırdı" dedi.

Bakan Koca, koruyuculuğunun yüzde 91,25 oranında olduğunu açıklamıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 50 milyon doz almak için anlaştığı Sinovac'ın Koronavirüs aşısının koruyuculuğunun yüzde 91,25 oranında olduğunu ve ilk aşamada yaklaşık 9 milyon kişiye yapılacağını söylemişti.

Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'da sırasıyla en fazla Covid-19 vakasına sahip olan Brezilya ve Endonezya, bu ay CoronaVac aşısını kullanmaya hazırlanıyor.

Reuters’ın aktardığına göre, CoronaVac'ın etkinlik oranı, Moderna Inc veya Pfizer Inc ve ortağı BioNTech SE'nin yüzde 90'dan fazla etkili aşılarından daha düşük olsa da taşınması daha kolay ve normal buzdolabı sıcaklıklarında saklanabiliyor.