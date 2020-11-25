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Koronavirüs

Türk Tabipleri Birliği'nden Sağlık Bakanlığı'na vaka sayılarının açıklanması için 12 maddelik çağrı

25 Kasım 2020 19:14

Türk Tabipleri Birliği, PCR pozitif vaka sayılarının açıklanması için Sağlık Bakanlığı'na bir kez daha çağrıda bulunurken "pandemiye karşı nasıl ilerleme kaydedebileceğimize ve alınan önlemlerin başarılı olup olmadığına dair güvenilir, küresel ve açık veri gerekir. Günlük Covid-19 PCR testi pozitif saptanan tüm vakaların açıklanması gereklidir" açıklaması yaptı.

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