Türk Tabipleri Birliği: İlaç bulunmuyor, ameliyatlar aksıyor, stoklar bitince sorun büyüyecek

Dövizdeki artış nedeniyle kanser ilaçlarının bulunamadığını ve ameliyatların aksadığını belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, yaşamsal önemdeki ilaç ve malzemelerin temini için gerekli önlemlerin bir an önce alınması çağırısında bulundu. Adıyaman, "Stokları bulunan ithal ilaçların tükendikten sonra sorunun daha yaygın ve yakıcı bir boyut kazanacağından kaygılıyız" dedi.

Kanser ilaçlarını temin edemeyen hastaları TTB’ye çok sayıda şikâyette bulunduğunu aktaran Adıyaman, şunları söyledi:

“Ulusal ilaç politikası ve hammadde endüstrimizin olmaması nedeniyle hayati öneme sahip birçok ilaç yurt dışından getirtiliyor. Birçok kanser ilacı ve yaşamsal önemdeki ilaçların temininde zorluklar yaşanıyor. Kanser ilaçlarının hemen hepsinin kamu ve özel hastane eczaneleri tarafından karşılanması zorunludur. Kimi illerde, kamu hastane eczanelerinde bulunmayan kanser ilaçları nedeniyle SGK kapsamındaki hastaların özel hastanelere yönlendirildikleri bildiriliyor. Kamu hastaneleri dışında başka bir yerde tedavi alma olanağı bulunmayan Yeşil Kartlı hastaların ise daha büyük bir mağduriyet yaşadığı söyleniyor. Stokları bulunan ithal ilaçların tükendikten sonra sorunun daha yaygın ve yakıcı bir boyut kazanacağından kaygılıyız. Bazı kemoterapi ilaçları gibi alternatifi olmayan kritik ilaçların bulunamayacağından endişe ediyoruz.”

Tıbbi araçlar da yok

İlaç krizinin yanı sıra tıbbi malzeme eksikliği sebebiyle ameliyatların da aksadığını söyleyen Adıyaman, şöyle konuştu:

“Krizin sağlıktaki boyutunun hafifletilmesi kamucu bir sağlık anlayışının benimsenmesiyle mümkündür. Krizin faturasının hastalarımıza ödetilmesini kabul etmiyoruz. Ekonomi programlarında ilan edilen tasarruf politikası halkın sağlığına dokunmamalıdır. Kamu otoritesi, Türk Tabipleri Birliği ve ilgili diğer meslek örgütleri/derneklerle işbirliği yaparak, giderek büyüyen tıbbi cihaz ve ilaç temini sorununa çözüm bulmak zorundadır."