Türk Tabipleri Birliği: Hastaların yüzde 30’unda mutant virüs var; eğer böyle giderse günde 60 binleri yine bulabiliriz

Türkiye’de 6 binler civarında olan vaka sayıları, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü haftası geride kalırken 21 bini aştı. Hem acil servislere başvuru hem de yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayıları yükseldi. Ankara Şehir Hastanesi’nde Covid-19 yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısı yüzde 51 oranında arttı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, hastaların yüzde 30'unun mutant virüs olduğunu vurgularken, “Eğer böyle giderse günde 60 binleri yine bulabiliriz” uyarısı yaptı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, şu anda görülen artışın henüz tam olarak normalleşme sürecinden kaynaklanan bir artış olmadığını söyleyen Bulut, 120-150 milyon doz aşının hızla temin edilip iki üç ay içinde yapılması gerektiğini ifade etti.

"Hazirana dönebiliriz"

Bulut, “Şu anda sağlık hizmetinde kapasite aşımı yok. Ama ‘kapasite aşımı’ndan kastımız yoğun bakım yataklarında yüzde 85’e gelinmesidir. Buradan sonrasında da ölümlerin arttığını görüyoruz” uyarısı yaptı. Karadeniz Bölgesi’nde vakaların yüz binde 200’ün üzerinde olduğuna dikkat çeken Bulut, “Ankara ve İstanbul’da da vakalar artışta. Eğer böyle giderse günde 60 binleri yine bulabiliriz. Geçen haziranda yaşadıklarımızı yaşayabiliriz. Bu da günlük 200’lü ölümler demektir” diye konuştu.

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