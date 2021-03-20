Prof. Müftüoğlu uyardı: Kasım başında karşılaştığımızdan daha yüksek vaka sayılarına ulaşabiliriz

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet’te kaleme aldığı yazısında vatandaşları 3. dalgaya karşı uyardı.

Halk sağlığı uzmanlarının bu gidişle kasım başında yaşanan “tsunami benzeri” bir tatsızlığın gelişebileceğinin altını çizdiğini belirten Müftüoğlu, “Eğer süreci sadece devletin aldığı, alacağı bilindik önlemlere bırakırsak ve biz katılımcı, yardımcı hatta hepimiz birer pandemi gönüllüsü olmayı unutursak, kasım başında karşılaştığımızdan daha yüksek vaka sayılarına ulaşabilir ve önümüze konabilecek daha ciddi önlem paketlerine, kısıtlamalara razı olmak durumunda olabiliriz” uyarısında bulundu.

Covid-19 neden uzuyor?

Özellikle 50-60 yaş arasındaki kadınlar ve insülin direnci, şeker hastalığı, obezite gibi kronik iltihabi hastalığı olanlar ile hastalığı ağır belirtilerle atlatanlarda “uzayan COVID/long COVID/COVID survivor” gibi farklı adlarla tanınan hastalık sonrası yaşanan sağlık sorunlarına da dikkati çeken Müftüoğlu, Covid-19’un neden uzadığına ilişkin görüşlerini şöyle aktardı:

“Uzmanlar COVID-19 sonrasında gelişen bu tatsız tablonun virüsle oluşan damar iç yüzeyindeki tahribattan, yani “endotel iltihabı”ndan (endotelitis) kaynaklandığını, iltihabın sorumlusunun da bağışıklık sistemindeki “otoimmün bozukluk” olabileceğini düşünüyor. Özeti şudur: COVID-19 geçirenlerin hastalık sonrası sorunlarını izleyen bir dizi “POST COVID BAKIM MERKEZİ” oluşturulması gerekiyor. Bu merkezlerin sayıları, nerelerde kurulacağı, nasıl çalışacağı, hangi çözümleri üreteceği gibi konuların planlanması da tabii ki Sağlık Bakanlığımıza ve Bilim Kurulumuza düşüyor.”