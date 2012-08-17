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Türk Tabipleri Birliği: Biber gazı bitkisel değil kimyasaldır

Türk Tabipleri Birliği, Merkez Konseyi, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in biber gazıyla ilgili sözleri üzerine açıklama yaptı

17 Ağustos 2012 15:13

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in, "biber gazının bitkisel, doğal ve zararsız olduğu" yönündeki açıklamasına TTB'den yanıt geldi: "Bunun bilimsel dayanağı yok, kimyasal gazların öldürücü etkileri olabilir."

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in biber gazıyla ilgili sözleri üzerine açıklama yaptı. TTB'ye göre, "Bu gazlar, insan sağlığına ölüme kadar varan ciddi zararlar veriyor."

Bakan Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu'nun gaz kullanımı ile ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, biber gazının tamamen doğal, bitkisel olduğunu ve insan sağlığı üzerinde kalıcı hiçbir etkisi olmadığını ileri sürdü.

Ayrıca, "Emniyet Teşkilatı tarafından kullanılmakta olan gaz mühimmatlarından kaynaklanan bir ölüm vakası yaşanmamıştır" ifadesini kullandı.

Bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı açıklayan TTB ise "Bir kimyasalın 'doğal' olmasının zararlı olmadığının kanıtı olarak ileri sürülmesi gibi bir savunmanın hiçbir bilimsel dayanağı yoktur" dedi.

"Bu kimyasal silahlar, insan sağlığına ölüme kadar varan ciddi zararlar vermektedirler ve Türk Tabipleri Birliği'nin 2011 yılı Ağustos ayında yayınladığı "Kimyasal Silahlar/Gösteri Kontrol Ajanları" başlıklı bilimsel değerlendirme raporunda konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

"Gaz bombası ya da göz yaşartıcı gaz, biber gazı olarak bilinen 'gösteri kontrol ajanları' uzun yıllardan beri dünyada toplumsal gösterilerin kontrolünde ya da savaş kimyasalı olarak kullanıldı/kullanılıyor."

"Türkiye'de de toplumsal olaylarda biber gazı kullanımı neredeyse gündelik bir uygulama oldu; ne yazık ki sokaklardan meydanlara, tutukevlerinden hastane bahçelerine dek uzanan bir yelpazede halka, hak arayanlara karşı kullanılan bir silaha dönüştü."

"Tamamen yasaklanmalı"
TTB, gazların zararlı etkilerinin geçici olduğu ve sonuçlarının uzun sürmediği iddia edilmesine karşın; ölümle sonuçlanan olaylar olduğunu ifade etti.

"1 Mayıs 2007'de İstanbul'da İbrahim Sevindik'in, 31 Mayıs 2011'de Hopa'da Metin Lokumcu'nun, 30 Haziran 2011'de Batman'da Hatice İdin'in ve 30 Mayıs 2012'de Yalova'da Çayan Birben'in ölümü gibi birçok olayda ölümün biber gazlarından kaynaklandığı konusunda ciddi iddialar gündeme geldi."

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitingi sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden Lokumcu'nun ölümünün Türk Tabipleri Birliği'nce oluşturulan bilimsel bir heyet tarafından ayrıntılı olarak incelendiği hatırlatıldı.

"Hazırlanan raporda, ölüm ile kimyasal gaza maruz kalma arasında nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşıldı."

TTB, insan sağlığına etkileri nedeniyle bir kimyasal silah olan göz yaşartıcı gazların yasaklanması ve hiçbir durumda kullanımına izin verilmemesi gerektiğini de ekledi.

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