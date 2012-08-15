Çayan Birben'in ailesinden Bakan Şahin'e: Biber gazı öldürmüyorsa, oğlum neden öldü?

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in "biber gazının tamamen doğal, bitkisel olduğunu ve insan sağlığı üzerinde kalıcı hiçbir etkisi olmadığı" yönündeki açıklamaları, 30 Mayıs'ta Yalova'da bir kavgayı ayırırken polisin sıktığı biber gazından etkilenerek hayatını kaybeden Rizeli Çayan Birben'in ailesini üzdü. Birben'in babası Ahmet Birben, "Madem öldürmüyor, benim oğlum neden öldü" diye sordu.

Baba Birben yaptığı açıklamada, "Benim oğlum düştüğü yerde hayatını kaybetmişti. Üç gün hastanede biber gazını ciğerlerinden temizlemek için makineye bağlı tuttular. Şimdi çıkmış açıklama yapıyor. 'Biber gazı doğaldır, adam öldürmez' o polisler benim oğluma biber gazını sıktıkları zaman neden elini yüzünü yıkamasına müsaade etmediler. Ellerinden kurtularak internet kafeye girdi suya yetişemeden öldü. Madem öldürmüyordu neden öldü benim çocuğum ?" dedi.

Anne Gücel Birben ise yaptığı açıklamada, "Ne desek oğlum geriye gelmeyecek. Bu acı ile bu bayramı nasıl karşılayacağım bilmiyorum. Benim oğlumu benden aldılar. Astımı vardı. Diğer çocuklarımın da astımı var. Onlara da aynı şeyi yaşatırlar diye korkuyorum. Çünkü onlarda bir gün aynı şey ile karşılaşabilirler" diye konuştu.

Kardeş Özge Birben ise yaşadığı üzüntüyü gözyaşları ile anlatarak "Bunu neye dayanarak söylüyorlar. Biber gazını astım hastasının, kalp hastasının üstünde mi denedin. Kronik rahatsızlığı olan birisinin üzerinde denediniz mi?. Bu yapılması gereken en son şeydi. Bu biber gazı olayında artık hepimiz korku içindeyiz. Çünkü bende de astım var" ifadelerini kullandı.

Anne Gücel Birben, oğlu Çayan'ın odasını son hali ile korumaya çalışırken ayakkabı ve elbiselerini dolabında saklıyor. Anne Birben oğlunun ütüleyip dolaba astığı elbiselerini düzenlerken göz yaşına boğuldu. Anne Birben oğlundan son Anneler Günü'nde aldığı gülü ise evin salonundaki oğlunun fotoğrafının üstünde saklıyor.