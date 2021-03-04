Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı: Bir önlem alınmazsa salgında çok daha sert bir dalgayla karşı karşıya kalacağız

Yeni normalleşme döneminin başladığı 2 Mart’ta vaka sayısı bir günde yüzde 20 artarak haftalar sonra yeniden 10 binin üzerine çıktı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Bu koşullar devam ederse ve bir önlem alınmazsa çok daha sert bir dalgayla karşı karşıya kalacağız" diyerek uyardı.

Vaka sayısında yeniden ocak ayı başındaki tabloya dönüldüğünü belirten uzmanlar, Sağlık Bakanlığı’nın “İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı” haritasına göre, vakaların ülke nüfusunun yüzde 78’ini oluşturan 59 ilde arttığını ifade ediyor. Uzmanlar ayrıca, günlük vaka sayılarındaki hızlı artışa da dikkat çekiyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, TTB Başkanı Prof. Dr. Fincancı, vaka artışı nedeniyle önlem alınması gereken bir süreçte normalleşme adımlarının atılmasının doğru olmadığını vurguladı. Vaka sayılarında son haftalarda ciddi bir yükselme eğiliminin olduğuna işaret eden Fincancı, “Özellikle de test sayısındaki düşüşle beraber vaka sayılarının tam tersi oranda arttığını gördük. Bu koşullar devam ederse ve bir önlem alınmazsa çok daha sert bir dalgayla karşı karşıya kalacağız” uyarısında bulundu.

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"Yeni normalleşme açıklaması da tümüyle ekonomik kaygılara dayanıyor"

“Sağlık Bakanlığı, pandeminin birinci yılında yerellerle ilgili gelişmeleri ve vaka sayılarını dahi yeni paylaştı” diyen TTB Başkanı Fincancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takibi yapılan temaslı sayısı düşük"

“Biz bütün zorunlu üretimleri durdurarak tam kapanma önerdik ama uygulamadılar. Yeni normalleşme açıklaması da tümüyle ekonomik kaygılara dayanıyor aslında. Ayrıca, test sayısının da hâlâ çok düşük olduğunu söylemek gerekiyor. Görüyoruz ki temaslılar bildirilmiyor ve Sağlık Bakanlığı da olası temaslıları değerlendirerek kaynağa yönelik tarama gerçekleştirme konusunda yetersiz.”

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