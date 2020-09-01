Türk Tabipleri Birliği Başkanı Adıyaman: Elimizdeki verilerle bakanlığın verileri örtüşmüyor, vaka sayılara bölgelere göre açıklanmalı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, son dönemde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hastanelere başvuranların sayısındaki artışa dikkate çekerek, "Bizim talebimiz vaka sayılarının bölgelere göre açıklanması. Zira elimizdeki verilerle bakanlığın verileri örtüşmüyor." açıklamasında bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Adıyaman, " “Ankara’da hastaneye başvuranların sayısı günlük binin altına düşmüyor. Hafif ve orta zatürre vakaları evden tedavi ediliyor. Son dönemde ülke genelinde vaka sayılarında bir artış olduğunu zaten Sağlık Bakanlığı da açıkladı. Bizim talebimiz vaka sayılarının bölgelere göre açıklanması. Zira elimizdeki verilerle bakanlığın verileri örtüşmüyor. Ankara Valiliği esnek mesai uygulamasına geçerek önemli bir adım attı. Ancak sadece Ankara’da değil birçok şehirde toplumsal hareketliliğin yavaşlatılması şart” ifadesini kullandı.

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