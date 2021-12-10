Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ökten: Omurga ameliyatlarını yapamıyoruz

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, ilaç sektörü ve tıbbi malzeme ürünlerinin temininde yaşanan sorun ile ilgili "Bunun gerekçesi medikal firmaların bazı tıbbi malzemeleri bize vermemesi. Omurga ameliyatlarını şu an yapamıyoruz. Ben, bu tarz yapacağım ameliyatlarda hastaları taburcu ettim. Ortopedi açısından da bu böyle. Travma geçiren hastalarda da” dedi.

Sağlık sektöründe Türk lirasındaki değer kaybına bağlı olarak yaşanan ilaç ve tıbbi malzeme sorunu sürüyor. İlaç teminindeki sorunlar, tıbbi cihaz ürünlerinde de yaşanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacağını temin edemeyen yaklaşık 14 bin medikal firması, 6 Aralık’ta; kamu ve üniversite hastanelerine ürün vermeyi durdurdu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, ilaç ve tıbbi malzeme temininde yaşanan sorunu, şöyle aktardı:

“Bunun gerekçesi medikal firmaların bazı tıbbi malzemeleri bize vermemesi. Bu medikal firmaların 2017 yılından itibaren Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının artması sonucu döviz kurunun sabitlenmesi nedeniyle artık tıbbi malzemelerin çok büyük bir kısmı yurt dışından ithal ediliyor. Bir de devletten alacaklarının en erken 18 ay veya üniversitelerde iki yıl sonrasına aldıkları için artık bu malzemeleri veremeyeceklerini ifade ettiler. Bunun temelinde kapitalist sistemin sağlık üzerinde oyun oynaması var. Bu sorun derinleşecek gibi görünüyor. Sadece beyin cerrahisi ve ortopediyle kalmayacak, özellikle kalp gibi önemli ameliyatları etkileyecek.

"Ameliyatlar yapılamıyor"

Omurga ameliyatlarını şu an yapamıyoruz. Ben, pazartesiden itibaren bu tarz yapacağım ameliyatlarda hastaları taburcu ettim. Ortopedi açısından da bu böyle. Travma geçiren hastalar da. Kemik kırıkları, daha çok bu malzemeleri kemikler üzerinde uğraşan bölümler uyguluyor. Onlar bu ameliyatları yapamıyor.”

Tıbbi malzeme firma temsilcilerinin dün Sağlık Bakanlığı’yla görüşme yaptığını söyleyen Ökten, “Medikal firma temsilcileri SUT fiyatlarının yüzde 100 artması ve ödemelerinin 60 gün verilmesi koşuluyla malzemeleri vermeye başlayacaklarını iletmişlerdi. Ama bir daha bu sorunların yaşanmaması için sağlığın metalaştırılmasından çıkarılması gerekir” dedi. (ANKA)