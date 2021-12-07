Türk Tabipleri Birliği: 18 yaş üzeri yetişkinlerin bağışıklıklarını gösteren bir sistem kurulmalı, işyerlerinde dönüşümlü mesaiye geçilmeli

Türk Tabipleri Birliği, Covid-19 salgın yönetimine ilişkin olarak, "Tüm kapalı ortamlarda HES kodu kontrolü uygulanmalı, ayrıca 18 yaş üzeri yetişkinlerin bağışıklıklarını gösteren bir sistem kurulmalıdır. Toplumun en az %80'i aşılanana kadar 1,5 m. mesafeye uygun yarım kapasite çalışma sağlanmalı, işyerlerinde dönüşümlü mesaiye geçilmelidir." önerilerini yaptı.

TTB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yüksek riskin olduğu sağlık ve eğitim kurumları ile kalabalık kamu kurumlarında, şehir içi ve şehir dışı toplu taşımada, yeme-içme hizmeti sunan yerlerde ve ibadet yerlerinde çalışmak için tam aşılı olma şartı getirilmelidir. Fabrikalarda, şantiyelerde ve organize sanayi bölgelerinde aşı kampanyaları düzenlenmelidir. Pandemi koşullarına uygun olmayan ortamda çalışmak zorunda kalan ve COVID-19 ile ilişkili ek hastalıkları bulunan çalışanlara en azından kış ayları boyunca ücretli izin verilmelidir. Okul, kampüs ve yurtlarda aşı kampanyaları düzenlenmelidir. 5-11 yaş grubu için uluslararası otoritelerden onaylı aşılar sağlanmalıdır." denildi.

Paylaşımlarda şu ifadeler kullandı:

"65 yaş üstü kişiler, kronik sağlık sorunları olanlar ve gebelerde aktif aşılama uygulanmalı, 1. basamak bu doğrultuda güçlendirilmelidir. Kapalı ortamlarda uygun havalandırılma sağlanmalı, denetimler meslek örgütlerinin katılımıyla yürütülmelidir. Maske denetimleri özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda yapılmalıdır. Yüksek riskli ortamlarda bulunanlar için N95, FFP2 ve FFP3 gibi maskeler tedarik edilmelidir. Aşıların etkililiği ve güvenliği konusundaki veriler bilimsel standartlara uygun raporlanmalı, 3. ve 4. doz kararları buna göre verilmelidir.

Salgının gidişatı ile ilgili epidemiyolojik veri ve bilgiler bilimsel standartlara uygun şekilde haftalık olarak paylaşılmalıdır. Hızlı antijen testleri hizmete sokulmalı, yüksek riskli ortamlarda çalışanlara ücretsiz sunulmalı, belirtisi olmayan kişilerde tarama amaçlı kullanılmalıdır. Pozitif vakaların ve yakın temaslıların tespiti ve izlemi için ciddi bir filyasyon sistemi oluşturulmalıdır.Düzenlemelerin amacı ve hedefinin somut şekilde anlatıldığı bir iletişim kampanyası düzenlenmeli, aşı kaygısını giderecek etkili bir çalışma yapılmalıdır.

İletişim çalışmalarında bölgesel uygulamalara ağırlık verilmeli, farklı anadiller de kullanılmalıdır. Salgının koordinasyon içinde yönetilebilmesi ve önlemlerin yerel bağlamda uygulanması için başta sağlık olmak üzere ilgili tüm emek-meslek örgütleri, akademisyenler ve yerel yönetimler sürece dahil edilmelidir. Salgın süresince iş yükleri ve yorgunlukları katlanarak artan, değer görmeyen ve baskılara maruz kalan sağlık çalışanlarının motivasyonlarının artırılması için kapsamlı bir program geliştirilmelidir."

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu, COVID-19 salgın yönetimine kapsamlı bir bakış sunmak ve kritik önerilerini sıralamak için 3 Aralık 2021 günü çevrimiçi bir basın toplantısı düzenledi.

Basın açıklamasının ilk bölümünde TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı söz aldı. “Gerçek vaka sayıları açıklanmıyor, hastane yatışları ve ölüm sayılar gizleniyor, epidemiyolojik veriler paylaşılmıyor, hasta-vaka çelişkisi yaratılıyor, temaslılar bulunmuyor, olası vakalar saptanmıyor, şüpheli kişilere test yapılmıyor, etkisi olmadığı biline biline ilaç dağıtılıyor, hızlı testler devreye sokulmuyor, önlemler kamusal denetime tabii tutulmuyor, en ciddi önlem olan aşı konusunda somut adımlar atılmıyor, aşı konusunda kafa karışıklıkları giderilmeye çalışılmıyor, dahası ‘yerli ve milli aşı’ söylemi ile kafalar daha da karıştırılıyor, insanların aşılarını ertelemelerine yol açılıyor, aşı karşıtlarına ses çıkartılmıyor, aşı konusunda yasal düzenlemelere gidilmiyor” sözleriyle salgının yönetilmediğine dikkat çeken Korur Fincancı, her gün bir uçak dolusu insanın ölümüne toplumun alıştırılmaya çalışıldığını, sosyal cinayetin sosyal kırıma dönüştürüldüğünü ifade etti. Korur Fincancı, Omicron varyantı yaygınlaşırken ve yüksek riskli kış aylarına girilirken toplumun sadece yarısının tam aşılı olduğunun da altını çizdi.

Açıklamanın hedefler ve öneriler bölümünde ise Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Tomris Cesuroğlu söz aldı. Üç hedefi (i) 2021 sonuna kadar ölümleri günde 20’nin altına düşürmek, (ii) 2021 sonuna kadar vaka yükünü sağlık hizmetlerinin devamlılığını olumsuz etkilemeyecek şekilde düşürmek ve (iii) pandemi boyunca hayatın mümkün olduğu kadar olağan işleyişine devam etmek olarak ifade eden Cesuroğlu, bu kapsamdaki önerileri ise şöyle sıraladı: