Türk Tabipleri Birliği: Hasta sayısının 18 kişiden çok daha fazla olduğuna dair duyum alıyoruz

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, Koronavirüs önlemleri hakkında gerçekleştirilen basın toplantısında, "Hasta sayısının bize belirtilen 18 kişiden çok daha fazla olduğuna dair duyum alıyoruz" dedi.

Türk Tabipleri Birliği, Koronavirüs salgını hakkında basın açıklaması yaptı. Birlik adına konuşan Başkan Sinan Adıyaman, açıklamada, "Sokağa çıkma yasağını önermiyoruz. Önlemler alındığı sürece böyle bir şeye gerek yok diye düşünüyoruz. Daha önce de açıklamıştık. Sağlık bakanlığı 18 diyor ama bizim aldığımız duyumlar hasta sayısının daha fazla olduğu ve test sonuçlarının pozitif geldiği ama bunların bu 18 kişilik grupta olmadığı yönünde" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapan Adıyaman "Krizi beraber yönetelim. Halkın gözü kulağı bizde, bulguları tabi alıyoruz ama bu kriz merkezi yönetilemez. Koordinasyonlu yürütmemiz gerekli" ifadelerini kullandı. TTB Başkanı Adıyaman ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler hakkında sağlık çalışanlarının yeterli bilgiye sahip olmadığını da söyledi.

Umreden gelen yurttaşların Koronavirüs önlemleri çerçevesinde öğrenci yurtlarında karantina altına alınmasını değerlendiren TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, Umreye gidişlere baştan izin verilmemesi gerektiğini söyledi. İbadetlerin bir süre bireysel olarak yapılması gerektiğini söyleyen Adıyaman, "Virüsün yayılmasını engellemek için gerekirse ulaşım, eczane, bakkallar dışında tüm iş yerleri geçici olarak kapatılmalıdır." dedi.

Adıyaman, önlemlerin zamanında alınmaması durumunda salgının yaratacağı bilançonun katlanarak artacağı konusunda uyarı yaptı.

Açıklamada ateşli veya solunum sıkıntısı yaşayan hastaların ALO 184 hattından yardım alabileceği hatırlatıldı.