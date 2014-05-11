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Yaşam
Deutsche Welle

'Türk sosyal medyası özgünleşmeli'

Bilgi Üniversitesi'nden Yrd.Doç.Dr.Erkan Saka Deutsche Welle'nin düzenlediği Bobs yarışma süreci ve Türkiye'deki sosyal medyanın dünyadaki yeriyle ilgili DW Türkçe editörü Beklan Kulaksızoğlu'nun sorularını yanıtladı.

11 Mayıs 2014 18:42


Deutsche Welle'nin bu yıl onuncusunu düzenlediği Bobs yarışmasında sonuçlar açıklandı. Dünyanın en büyük uluslararası online aktivizm yarışması olan Bobs'a Türkçe içerikler geçen yıl dahil olmuştu. Bobs bu yıl da 14 ülkeden online aktivizm projeleri arasında heyecanlı bir yarışa, ama aynı zamanda fikir ve bilgi alışverişine sahne oldu. 15 üyeli Bobs uluslararası jürisinde Türkçe içerikleri bu yıl Bilgi Üniversitesi'nden Yrd.Doç.Dr.Erkan Saka temsil etti. Bobs'un Türk jüri üyesi Erkan Saka, Bobs yarışma süreci ve Türkiye'deki sosyal medyanın dünyadaki yeriyle ilgili DW Türkçe editörü Beklan Kulaksızoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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