Türk Solu'ndan 'destek' çağrısı: Gazetecileri hapiste bir ülkenin rejimi diktadır

"Gülen Cemaati'ne yakın medyaya operasyon düzenleneceğini ve 150 gazetecinin gözaltına alınacağını" iddia eden Twitter fenomeni Fuat Avni, "14 Aralık tarihinde başlayacağı ve 25 Aralık'a kadar süreceğini" öne sürdüğü operasyonla ilgili tweetler atarken, Türk Solu çevresi de "gazetecilere destek çıkın" çağrısı yaparak, "Tutuklanacak gazetecilere destek için herkes uyanık olsun, dua etsin. İçeri girecek her kalemin yerine bin kalem sıraya girsin" dedi.

"Gazetecileri hapiste bir ülkenin rejimi diktadır" diyen Ulusal Parti Genel Başkanı ve Türk Solu Gazetesi Başyazarı Gökçe Fırat, kişisel Twitter hesabından şunları yazdı:

"CHP lideri, MHP lideri ve milletvekilleri, gözaltılar sırasında, gazetecilerin yanında olmalı. Yoksa sıra CHP ve MHP'ye geliyor. Basını susturduktan sonra, sıra muhalefet partilerini kapatmaya gelir. Almanya'da Hitler ne yapmıştı bir bakın! Dün onlar susmuştu diye bugün susanlar, bu adalet değil, intikam değil, korkaklığınızdır, satılmışlığınızdır!"

'Zaman gazetesinin ideolojisine karşı olsam da...'

Gökçe Fırat önceki gün Fuat Avni'nin tweetleri sonrası Zaman gazetesi ve Çağlayan Adliyesi'ne akın eden vatandaşlar arasında da yer alarak "demokrasi nöbeti"ne destek vermişti.

Nöbet fotoğraflarını kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşan Gökçe Fırat, Zaman’ı ‘en etkili muhalefet gazetesi’ olarak tanımlarken “Zaman gazetesinin ideolojisine karşı olsam da, onların yayın hakkını savunuyorum, gazeteler susturulmamalı” ifadelerini kullanmıştı.