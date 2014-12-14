T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk Solu'ndan 'destek' çağrısı: Gazetecileri hapiste bir ülkenin rejimi diktadır

'Zaman gazetesinin ideolojisine karşı olsam da, gazeteler susturulmamalı...'

14 Aralık 2014 02:08

"Gülen Cemaati'ne yakın medyaya operasyon düzenleneceğini ve 150 gazetecinin gözaltına alınacağını" iddia eden Twitter fenomeni Fuat Avni, "14 Aralık tarihinde başlayacağı ve 25 Aralık'a kadar süreceğini" öne sürdüğü operasyonla ilgili tweetler atarken, Türk Solu çevresi de "gazetecilere destek çıkın" çağrısı yaparak, "Tutuklanacak gazetecilere destek için herkes uyanık olsun, dua etsin. İçeri girecek her kalemin yerine bin kalem sıraya girsin" dedi. 

"Gazetecileri hapiste bir ülkenin rejimi diktadır" diyen Ulusal Parti Genel Başkanı ve Türk Solu Gazetesi Başyazarı Gökçe Fırat, kişisel Twitter hesabından şunları yazdı:

"CHP lideri, MHP lideri ve milletvekilleri, gözaltılar sırasında, gazetecilerin yanında olmalı. Yoksa sıra CHP ve MHP'ye geliyor. Basını susturduktan sonra, sıra muhalefet partilerini kapatmaya gelir. Almanya'da Hitler ne yapmıştı bir bakın! Dün onlar susmuştu diye bugün susanlar, bu adalet değil, intikam değil, korkaklığınızdır, satılmışlığınızdır!" 

 

'Zaman gazetesinin ideolojisine karşı olsam da...'

 

Gökçe Fırat önceki gün Fuat Avni'nin tweetleri sonrası Zaman gazetesi ve Çağlayan Adliyesi'ne akın eden vatandaşlar arasında da yer alarak "demokrasi nöbeti"ne destek vermişti.

Nöbet fotoğraflarını kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşan Gökçe Fırat, Zaman’ı ‘en etkili muhalefet gazetesi’ olarak tanımlarken “Zaman gazetesinin ideolojisine karşı olsam da, onların yayın hakkını savunuyorum, gazeteler susturulmamalı” ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER

fuat avnitwittertürk soludestek çağrısıgökçe fıratgazeteciliergözaltılar

İlgili Haberler

Fuat Avni medya operasyonunun 14-15 Aralık'ta yapılacağını yazdı ve gözaltı listesini açıkladı

Fuat Avni, gözaltı listesinin ilk sırasında Fethullah Gülen'in olduğunu iddia etti

'Operasyon sonrası havuzcuların açıklamaları ve haberler belirlendi'

14-15 Aralık'ta operasyon yapılacağını ileri süren Fuat Avni, hakim ve savcılara operasyon talimatını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini ileri sürdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24