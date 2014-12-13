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'Operasyon sonrası havuzcuların açıklamaları ve haberler belirlendi'

14-15 Aralık'ta operasyon yapılacağını ileri süren Fuat Avni, hakim ve savcılara operasyon talimatını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini ileri sürdü

14 Aralık 2014 01:20

Twitter fenomeni Fuat Avni, medyaya ve polislere yönelik 14-15 Aralık'ta yapılacağını öne sürdüğü operasyon sonrasında 'havuz medyası'nda yazılacak haberlerin ve açıklamaların bile daha önceden belirlendiğini iddia etti. 

Fuat Avni'nin iddiaları şöyle:

1. '12 Aralık Nefret Operasyonu' deşifre olunca Tiran koz olarak raflarda tuttuğu dosyaları devreye sokuyor.

2. 'Cemaat faili meçhul cinayetlere bulaştı' diyerek İstanbul Emniyet'te Salı günü startı verilecek operasyonun sinyalini verdi.

3. Cem Küçük ve Ali Bayramoğlu'nun açıklamaları sadece bir proje. Operasyon olunca şaşırmış gibi yapacaklar. Hepsi bir oyun.

4. Bu ikili dahil havuzcuların operasyon sonrası yapacağı açıklamalar ve haberler belirlendi. Önceki açıklamaları da sipariş açıklamaydı.

5. Tiran, 21 Temmuz'da 'Sulh Hakimliği kuruluyor, süreci onlar götürecek' demiş 22 Temmuz'da onlarca polisi gözaltına aldırmıştı.

6. Tiran, daha önce kullandığı hakim ve savcılara operasyon talimatını verdi. Gizli arşivinde duran kirli dosyaları kendince temizleyecek.

7. Tiran kendi döneminde işlenen her suikastten ve bu suikastlerin zanlılarından haberdar. Sadece bunlardan dolayı müebbet yatacak.

8. Çağlayan Adliyesi ve Vatan Emniyet hukuksuzlukların ve kumpasların merkezi haline geldi. Sabah akşam tek gündem paralel yapı.

9. Metiner'in dediği gibi sahte deliller oluşturuldu. Dosya para, tehdit ve şantajla alınmış ifadelerle dolu.

10. Plana göre 17/25 Aralık'ın intikamını peş peşe yapacakları operasyonla alacak ve gündemi böylece atlatacaklar.

11. Emniyet ve yargı Tiran'ın gündem değiştirme aparatına dönüştü. Düğmeye basınca operasyon başlıyor.

12. Ne mi olacak? Böcek, yasa dışı dinleme, casusluk, darbe operasyonları nasıl ellerinde patladıysa bu da öyle olacak.

 

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