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'Erdoğan'ın 'paralel yapı faili meçhul cinayetlere bulaştı' sözlerini doğru bulmuyorum'

Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu, bir cumhurbaşkanının delili olmayan bir konuda fikir beyan etmesinin doğru olmadığını söyledi

13 Aralık 2014 01:25

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Bayramoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TOBB İstişare Kurulu'nda yaptığı, "Eğitimden hizmetten bahseden yapının bir kısım faili meçhul cinayetlere dahi karıştığını görüyoruz" açıklamasının talihsizlik olduğunu söyledi.

CNN Türk'te yayınlanan Şirin Payzın'ın sunduğu "360 Derece" programına konuk olan Ali Bayramoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ak Saray'da düzenlenen Odalar ve Borsalar Birliği Toplantısı'ndaki konuşmasını değerlendirdi.

aktifhaber.com'un haberine göre, cemaatin "faili meçhul cinayetlere" karıştığını öne süren Erdoğan, "Eğitimden hizmetten bahseden yapının bir kısım faili meçhul cinayetlere dahi karıştığını görüyoruz. Daha da fazlası çıkacak. Zincir bunu gösteriyor. Daha şaşırtcı şeyler duyacaksınız" demişti.

 

'Bir cumhurbaşkanı delili olmayan konuda fikir beyan etmesini çok doğru bulmuyorum'

 

Bayramoğlu, Erdoğan'ın sözlerinin "talihsiz bir açıklama" olduğunu, bir cumhurbaşkanın delilsiz konuşmasını doğru bulmadığını belirten Ali Bayramoğlu şunları kaydetti: "Ben Cumhurbaşkanı'nın ne söylediğini duymadım. Ama sizin söylediğiniz gibi bir cümle kurmuşsa bu talihsizliktir. Yani özellikle bir Cumhurbaşkanı'nın, bir siyaset adamının, bir devlet adamının delili henüz olmayan bir konuda bu tür fikri beyan etmesi özellikle süregiden cemaat takibatı etrafında bunu kullanmasını ben çok doğru bulmuyorum."

 

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