'Paralel yapının faili meçhul bazı kirli cinayetlere bulaştığını gördük'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "paralel yapı" olarak adlandırdığı Gülen cemaatini eleştirerek "Bu yapının faili meçhul bazı kirli cinayetlere bulaştığını gördük" dedi.

"Yalova’da ağaç kesilmedi mi? Taksim’de ağaç kesilmedi. 12 tane ağaç bir yerden alınıp, bir yere götürülüyordu. Bir tanesi çıktı ne dedi, “Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı?” dedi. O tencere tavacılar nerede, hiçbiri ortada yok. Yoksa tencere tavanızı mı kaybettiniz?" dedi.

Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 oda ve borsa başkanı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda istişare toplantısı yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Son 1,5 yıldır Türkiye, içeriden ve dışarıdan belli operasyonlarla, girişimlerle hedef alınıyor. Sanmayın ki bunlar, şahsıma, hükümetime ya da belli bir partiye yöneliktir. Bu operasyonların tamamı Türkiye’ye, Türkiye’nin varlığına, birliğine, huzur ve istikrarına en önemlisi de Türkiye ekonomisine Türkiye’nin bağımsızlığına yönelik operasyonlardır.

Bütün bu adımların arkasında bir üst akıl var dedim. Gündeme oturdu ondan sonra. Üst akıl kim dediler. Onu siz araştıracaksınız, kim olduğunu, ne olduğunu da biliyorsunuz dedim. Bu operasyonlarda taşeron olarak kullanılanların hedefi şahsımdan öte yeni Türkiye’dir, güçlü Türkiye’dir, büyüyen Türkiye’dir. Benim şahsımda aslında sizleri hedef alıyorlar. Sizlerin fabrikalarını, atölyelerinizi, emeğinizi, ekmeğinizi hedef alıyorlar.

Yalova’da ağaç kesilmedi mi? Taksim’de ağaç kesilmedi. 12 tane ağaç bir yerden alınıp, bir yere götürülüyordu. Bir tanesi çıktı ne dedi, “Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı?” dedi. O tencere tavacılar nerede, hiçbiri ortada yok. Yoksa tencere tavanızı mı kaybettiniz?

Türkiye'nin basın özgürlüğünün baskı altında olduğu yaygarasını koparanlar İsrail'in gazetecilere yaptığı baskıyı görmediler.

Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye gibi istikrarın olduğu bir ülkeyi durağan yapıyor.

Tüm bunlar belli odaklardan kesinlikle idare ediliyor. Tüm bu operasyonlar son derece sistematik bir şekilde götürülüyor.

Millet bu tuzağı gördü ve sandıkta tepkisini net bir şekilde ortaya koydu.

Eski Türkiye özlemi içinde olanlar bu hayallerinden vazgeçsinler. Türkiye'nin istikrarına nahmahrem elin değmesine izin vermeyeceğiz.

Dik durmasaydık, başbakan,

bakanlar nasıl alınacak hazırdı

17 Aralık'ta biz bu oyunu görmeseydik yani dik durmasaydık, 25 Aralık operasyonu yapılacaktı Başbakan nasıl alınacak, bakanlar nasıl alınacak bunların hepsi hazırdı. İddianameler o polisler tarafından hazırlanmıştı. Hatta bizden sonra kurulacak hükümet dahi hazırdı. Kimin Başbakan olacağı, kimlerin bakanlık yapacağı belliydi. Bunların hepsinin belgesi elimizde.

Kirli cinayetler, faili meçhuller

Kimse kusura bakmasın ben burada acı gerçekleri hatırlatmam gerekiyor. Biz 17 Aralık sonrası inlerine gireceğiz dedik ve girdik. Bu kirli yapının faili meçhul cinayetlere dahi giriştiğini songünlerde görüyoruz. Yolsuzluk kılıfı, yolsuzluk maskesi darbe niyetinin üzerini örtmeye yetmedi. Eğitimden, hizmetten, himmetten bahseden yapının birtakım kirli cinayetlere, faili meçhul cinayetlere dahi bulaştığını işte bugünlerde görüyoruz. Daha da fazlası çıkacak, zincir bunu gösteriyor, daha şaşırtıcı şeyler de görecek duyacaksınız . Zaten tek başına bunu planlayacak zeka ve kapasiteye de sahip değil. Sadece maşa olarak kullanıldılar. Biz bunların inlerine girmeye devam edeceğiz.

Bazı işadamları bu yapıyla iş tutuyor

Üzülerek söylüyorum ki bazı iş adamları da bu yapıyla iş tutuyor. Hani eskiden müzik kutuları vardı bozuk para atıp 3-5 dakika istediğiniz müziği dinlerdiniz. İşte bu paralel yapıya kim bozuk para atarsa kendi çıkarları için kullanıyor. Kim bunlar ile iş tutarsa bayrağına ve toprağına karşı ihanet içindedir. Bu çevrelerle iş tutanlar da asla başarılı olmayacaklarını umarım görürler. Bunlara giden her kuruş vatana ihanete gidiyor.

Bu milletin güçlenmesini istemiyorlar. Güçlenen bir Türkiye'yi istemiyorlar. Eskiden ayar verilen ve gündemi belirlenen bir Türkiye vardı. Şimdi ise gündem belirleyen ayar veren bir Türkiye var. Bunu çekemiyorlar.

Bunların şantajından çekinen her kim varsa gelsinler bize elimizden geleni yapalım. Ulusal basında Türkiye ekonomisi hakkında çıkan olumsuz haberlere karşı moralinizi yüksek tutun.

Bizi ucuz ve kuru tehditler ile korkutmaya çalışanlar 6-7 Ekim olaylarında ellerine yüzlerine bulaşan kanı temizleyecekler. Artık tehditler kirli ittifaklar çözüm sürecini rayından çıkarmaz.

Sarayın tekerleği yok

Cumhurbaşkanlığı sarayı ile ilgili giderken sarayı da aldı götürdü diyorlar. Ya bu sarayın tekerliği yok. Buralar millete hizmet edecek. Buraya şu kadar para harcanmış diyorlar. Biz yargıya ait binalar yapıyoruz. İngiltere'de saray restorayona giriyor ayrılan para ne biliyormusunuz 5 milyar dolar. Onların gazetelerinde yaygara görüyormusunuz. Geçenlerde Cameron'a sordum oluyor mu sizde öyle yaygara falan yoo dedi bunlar normal şeyler dedi.

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