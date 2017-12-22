Türk siyasetini oyun oynayarak öğrendiler 

İSTANBUL, (DHA)- ALTINBAŞ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri, Türkiye’nin 1950’lerden 1980’lere kadar gelen siyasi dönemini oynadıkları \'kutu oyunuyla\' öğrendiler. Öğrenciler, lisans alanında Türkiye’de ilk kez kullanılan oyun sayesinde eğitim tekniği ile öğrendiklerini hayata geçirme fırsatı buldular.

Altınbaş Üniversitesi iktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Eylem Akdeniz Göker ve Yrd. Doç. Dr. Diğdem Soyaltın, \'Kişiselleştirilmiş Eğitim Yöntemi - KEY (Flipped Learning)\' çerçevesinde öğrencilerini bir araya getirerek, oyunla eğitimi ilk kez lisans derslerine entegre ettiler. Oyunla eğitimin alternatif bir öğretme tekniği olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Eylem Akdeniz Göker, “Yurt dışında farklı üniversitelerde oyunla eğitim yöntemi denendi. Türkiye’de ise lisans eğitimi içerisinde derste bire bir kullanmayı ilk kez biz denedik. Kişiselleştirilmiş eğitim yöntemi uygulaması kapsamında dersten önce öğrencilere bazı bilgilendirme videoları ya da ses kayıtları gönderiyoruz ve derse geldiklerinde bir ön bilgi edinmiş olduklarını varsayıyoruz. Bütün bu adımlar gerçekleştiğinde derste doğrudan tartışma ve öğrenme teknikleriyle ilerleyebiliyoruz\" dedi.

\"ÖĞRENCİLER SİYASETE DOKUNUYOR\"

Oyunun Tunca Zeki Berkkut tarafından hazırlandığını anlatan Yrd. Doç. Dr. Göker, \"Öğrencilere eğlenirken öğretmeyi sağlayan kutu oyunumuz var. Tunca Zeki Berkkut tarafından hazırlanan oyun, Türkiye’nin yakın tarihine yönelik bilgiler içeriyor. Yakın tarihi ezberleyerek değil, akıl yürüterek, eğlenerek öğrenmeye bir zemin hazırlıyor. Örneğin, \'Demokrat Parti ve Cumhuriyet döneminde nasıl yurttaşlık politikaları belirlendi?\' konusunu öğrenciler teorik olarak öğrenmiş olarak derse geliyorlar. Oyunla bunu hayata geçirmiş oluyoruz. Türk siyasetinin kimi aktörleri ve kurumları oyunun parçaları. Oyunda siyasette meydana gelmiş gerçek olaylar yer alıyor. Öğrenciler tüm bu hamlelerle ezberleyerek değil, siyasete dokunarak öğreniyor\" diye konuştu.

“EĞİTİMİN BİR PARÇASI OLUYORLAR”

Yrd. Doç. Dr. Diğdem Soyaltın ise kutu oyununu tercih etme nedenlerini şöyle anlattı:

\"Bilgisayar oyunları öğrencileri sosyalleşmekten uzaklaştırdığı için bu tarz eğitimlerde kutu oyunlarını tercih ettik. Kutu oyunu ailece, arkadaşlarla oynanabilecek ve şansa dayalı değil, akılla temellendirilmiş bir oyun. Biz bu nedenle kutu oyununu tercih ettik. Bu oyun sayesinde tartışma, uygulama kısmını hayata geçirmiş olduk. Bu oyunla öğrenciler edilgen bir dinleyici değil, eğitimin bir parçası haline geliyorlar. Bu ders öğrencilerin yoğun katılımıyla gayet başarılı sonuç verdi, kutu oyunlarıyla eğitimi farklı derslerde de uygulayabiliriz.

\"OYUNLA EĞİTİM GELECEKTE YAYGINLAŞACAK\"

Hazırladığı oyunla eğitimin yeni bir kavram olduğunu söyleyen Tunca Zeki Berkkut, \"Aslında oyun bir şeyin simülasyonu demektir. Bir şeyin ön denemesi olarak düşünebilirsiniz. Araba kullanmadan önce bilgisayarda bunu denemeyi örnek olarak verebiliriz. Ancak oyunun eğitimin bir parçası haline gelmesi yeni denilebilir. Üzerinde çalışıldığı sürece her ders için eğitici oyunlar tasarlanabilir ve eğitime entegre edilebilir. Şu an bir mühendislik eğitimi için oyun tasarımı projemiz var. Gelecekte bunun geliştirilmesi ve artırılması mümkün” şeklinde konuştu.

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