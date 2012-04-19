Hong Konglular 'Bir Zamanlar Anadolu'yu izleyecek

İzmir Sinema Derneği, Hong Kong Türk Film Festivali'nin üçüncüsünü gerçekleştiriyor. Son 2 yılda gerçekleşen etkinliklerin başarısından sonra, Türk Sineması Hong Kong'a en son çekilen ve Dünya'da en önemli festivaller için vazgeçilmez olan Türk yapımı filmlerle geri dönüyor.

Etkinlikte, Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes'dan onur ödülüyle dönen filmi “Bir Zamanlar Anadolu’da” dahil 9 Türk filmi, Hong Kong’un en büyük alışveriş merkezi Elements’deki “The Grand Sinemaları”nda gösterilecek.

Film gösterimlerinin yapılacağı festivalin açılış kokteyline, Hong Kong Başkonsolosu Haldun Tekneci, ”Saç” filminin yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu ve ”Kaybedenler Kulübü” filminin oyuncusu İdil Fırat da katıldı.

'Türk sinemasını bölgede tanıtacağız'

Başkonsolos Haldun Tekneci, Türk sinemasının dünyanın bu bölgesinde bir festivalle ele alınmasının gurur verici olduğunu belirterek, ” Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen festivalde 9 film gösterilecek. Türk sinemasının son dönemde yükselen bir çizgisi var. Türk sinemasının bu yükselişini ve gelişimini bu bölgede tanıtmak, yapmak istediklerimiz arasında yer alıyor” dedi.

”Kaybedenler Kulübü” filminin oyuncusu İdil Fırat, Hong Kong’da çok sıcak ve güzel karşılandıklarını, burada yaşayanlar arasında Türk sinemasına ilgi duyanların bulunduğunu ve bütün salonları doldurduklarını öğrenmenin güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Festivalde 22 Nisan’a kadar yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 64. Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü aldığı ”Bir Zamanlar Anadolu’da” filminin yanı sıra, Ömer Faruk Sorak’ın ”Aşk Tesadüfleri Sever”, Tolga Örnek’in ”Kaybedenler Kulübü”, Tayfun Pirselimoğlu’nun ”Saç”, Seren Yüce’nin ”Çoğunluk”, Çiğdem Vitrinel’in ”Geriye Kalan”, Derviş Zaim’in ”Gölgeler ve Suretler”, Ümit Ünal’ın ”Nar”, Hasan Tolga Pulat’ın yönettiği ”Güzel Günler Göreceğiz” filmlerinin gösterimi yapılacak.