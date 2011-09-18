-Türk Sanatları Paris'te PARİS (A.A) - 18.09.2011 - 14. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi, Fransa'nın başkenti Paris'teki ''College de France''da 19-21 Eylül arasında gerçekleştirilecek. Osmanlı-Türk sanatları, arkeoloji, mimarlık alanlarını da kapsayan büyük organizasyona ev sahipliği yapacak olan 14. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Baṣbakanlık Tanıtma Fonu, Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müṣavirliği ve ''College de France''ın işbirliği ile hazırlandı. Paris'teki kongreye, ''Musee des textiles de Washington'', ''Musee de l'Ermitage de Saint Petersburg'', ''Wallace collection de Londres'', ''Musee Gulbenkian de Lisbonne'', ''Musee du Louvre'', ''Musee Jacquemart- Andre'', ''İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi'', ''Museum fur Islamische Kunst de Berlin'', ''Musee Correr de Venise'' gibi dünyanın seçkin müze, üniversite ve enstitülerinden alanlarında uzman kişiler katılacak. Kongrenin, ''Geçmiş İmparatorluklarda Türk Sanatları'' bölümünde, ''Kitap Sanatı'', ''Seramik ve Cam Sanatları'', ''Metal İṣleri Sanatı'', ''Kilim ve Tekstil'' ve ''Mimari'' konuları ele alınacak. ''Modernizm döneminde Türk Sanatları ve Estetiği'' bölümündeyse, ''Uzmanlar, Koleksiyoncu ve Koleksiyonlar'', ''Sanatta Oryantalizm'', ''Ressamlar, Resimler ve Dekoratif Sanatlar'', ''Osmanlı Dönemindeki İlk Fotoğrafçılar'' konuları tartışılacak. Kongrede yan bölümler olarak düzenlenecek oturumlarsa, ''Arkeoloji'', ''Epigrafi'', ''Sikke ve Madalya Bilimi'' uzmanlarını bir araya getirecek. Oturumlar, Fransa'nın en prestijli enstitülerinden biri olan College de France'ın 5 ayrı salonunda halka açık olarak düzenlenecek.