Türk sanatçının, Avrupa yolunda hayatını kaybeden sığınmacılar 'Liste'si, ikinci kez saldırıya uğradı

Sanatçı Banu Cennetoğlu’nun Liverpool Bienali’nde sergilenen ‘The List’ (Liste) eseri ikinci kez saldırıya uğradı. Cennetoğlu, eserinin saldırıya uğramasını 'insanlara uygulanan şiddetin yansıması' diye yorumladı.

12 Temmuz’da Liverpool’daki Great George Caddesi üzerinde yer alan 280 metrelik bir duvara yerleştirilen eserin üzerinde şimdiye kadar Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden 34 bin 361 sığınmacının isim listesi yer alıyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, daha önce 28 Temmuz’da da kimliği belirsiz kişilerce kaldırılan eser yeniden hazırlanarak caddeye yerleştirilmişti. Ancak 12 Ağustos’ta yine kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtılarak saldırıya uğradı.

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Cennetoğlu, eserin 'sergilenmeye başladığından bu yana sistematik olarak şiddete uğradığını' ifade etti.

"Liste, sanat eseri değil, bir oluşum"

Eseri bu haliyle bırakmaya karar verdiklerini de dile getiren Cennetoğlu saldırının, 'insanlara uygulanan şiddetin bir yansıması' olduğunu söyledi.

Sanatçı, düzenli aralıklarla güncellediği eserini 2007 yılından beri Berlin, İstanbul, Basel, Atina gibi şehirlerde toplu taşıma aracı, billboard, cadde gibi kamusal alanlarda sergiliyor.

Guardian gazetesi de listeyi 20 Haziran’da özel bir ek olarak yayımladı. Liste, gazetenin internet sitesinde de bulunabiliyor.

Cennetoğlu, ‘Liste’yi sanat eseri olarak değil bir 'oluşum' olarak tanımlıyor.