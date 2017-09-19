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Kültür-Sanat

Türk sanatçı Bengisu Bayrak New York'ta sergi açıyor

İSTANBUL,(DHA)- SANATÇI Bengisu Bayrak 26 Eylül-6 Ekim 2017 tarihleri arasında ‘Hide and Seek’ (Saklambaç) isimli sergisiyle New York’ta sanatseverlerin karşısına çıkacak

19 Eylül 2017 13:49

İSTANBUL,(DHA)- SANATÇI Bengisu Bayrak 26 Eylül-6 Ekim 2017 tarihleri arasında ‘Hide and Seek’ (Saklambaç) isimli sergisiyle New York’ta sanatseverlerin karşısına çıkacak.  Önemli galerilerin bulunduğu Chelsea bölgesindeki The Highline Loft’ta yer alacak serginin küratörü Zeynep Utku, “Çağdaş sanatın kalbinin attığı New York sergisi için Bengisu’nun 30 kadar eserini bir araya getirdik.  Değişik malzeme ve tekniklerle çalıştığı ve bir oyun tadında kurgulanmış işleri çözümlenmeyi bekleyen mesajlar içeriyor, algıları zorluyor.  Ses getireceğine inanıyorum\" dedi.
Hem güzel sanatlar hem de sinema-televizyon eğitimi alan ve halen Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan sanatçı New York’ta yağlı boya resimler, baskı, tekstil ve video işlerini sergileyecek. Hitchcock gibi yapımcıların filmlerine kendi versiyonlarını uygulayan ve bunları resimli roman ve film şeridi formunda çalışan sanatçının film ve sanat ikonları ile ilgili eserlerinde gerçek ve yapay iç içe geçiyor. I.ve II. Dünya Savaşlarında Almanlara karşı kullanılan kamuflaj tekniğinden ilham alan Bengisu’nun tekstil üzerine boya ve işleme ile yapılmış ‘Razzle-Dazzle’ serisi serginin adını anımsatan görsel oyunlar içeriyor.

Sosyal içerikli son eserlerinden olan ‘The Wonderland’ serisinde Bayrak, göçmen sorununu çocuk kitapları üzerinden masalsı olarak anlattı. Bu seriden ironik bir işi, Avrupa’ya deniz yoluyla varan göçmenlere verilen orijinal termal battaniye ve üzerine işlediği \'Home Sweet Home\' yazısından oluşuyor.Global sanat ortamını sorguladığı ve sanatçı gözüyle irdelediği resimlerinde kodlu mesajlar veren Bayrak  ile 3 Ekim 2017’de Soho House’da özel bir söyleşi düzenlenecek.

(FOTOĞRAF)

 

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