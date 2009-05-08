Türk Sağlık-Sen personel hakları için Bakanlıkta

Türk Sağlık-Sen, "sözleşmeli personele tanınan hakların geciktirilmeden uygulanması" talebiyle Sağlık Bakanlığına başvurdu.



Sendikan yapılan yazılı açıklamada, sözleşmeli personele eş durumu ve becayiş hakkı tanımasının Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bir yönerge ile 2010'a ertelendiği ifade edildi.



Başvuruda, bu uygulamanın "adaletsizlik olduğu" ifade edildiği ve bu hakların yönergenin yayımını takip eden aylarda çalışanlara verilmesinin istediği belirtilen açıklamada, söz konusu yönergeye geçici bir madde eklenerek karşılıklı yer değiştirme ve eş durumu nedeni ile yapılacak yer değişikliğinin bir defaya mahsus olmak üzere yönergenin yayımını takip eden ay itibarıyla yapılması yönünde bir hükme yer verilmesinin talep edildiği bildirildi.



Sendika Genel Başkanı Önder Kahveci de bakanlığın becayiş ve eş durumu tayin hakkını kendi inisiyatifi ile 2010 yılına ertelediğini ve bunun adaletsizlik olduğunu savundu. Kahveci, şunları kaydetti:



"Sağlık Bakanlığı böyle bir düzenleme ile bu hakları bekleyen çalışanları mağdur etmiştir. Becayişlerini ayarlayan, eş durumu tayin hakkına kavuştuğu için hazırlık yapan insanlar vardı. Bu çalışanların mağdur olmaması, sadece bu yıl için bu hakların yönergenin yayımlanmasından sonra yürürlüğe girmesi talebiyle bakanlığa başvuruda bulunduk. Bakanlık bu sorunu yönergeye ekleyeceği bir geçici madde ile çözerek çalışanları mağduriyetten kurtarmalıdır. Bu konuda girişimlerimizi sürdüreceğiz.'

