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Kültür-Sanat

Türk rock müziğinin yıldızları Eskişehir'de bir araya geliyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK rock müziğinin yıldızları, Eskişehir’de gerçekleşecek “EskiFest”te müzikseverlerle buluşacak

30 Nisan 2018 13:21

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK rock müziğinin yıldızları, Eskişehir’de gerçekleşecek “EskiFest”te müzikseverlerle buluşacak.

Tepebaşı’ndaki Eskişehir Mola Tesisleri’nde 4-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak festivalde, Teoman, Mor ve Ötesi, Athena,  Hayko Cepkin, Selda Bağcan & Boom Pam’in de aralarında olduğu 21 sanatçı sahne alacak. Umut Kuzey önderliğinde gerçekleştirilecek festivalde müzikseverlere 3 gün boyunca kamp imkânı da sunulacak.

“1.5 MİLYON GENCE FESTİVAL RUHUNU YAŞATMAYI HEDEFLİYORUZ”

Ankara, Adana, Samsun, Mersin, Kuşadası ve Zeytinli’de geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği müzik festivalleriyle 100 binlerce genci Türkiye’nin önde gelen sanatçılarıyla bir araya getiren Umut Kuzey, bu yıl EskiFest ile festival sezonuna start verdiklerini belirterek, “Anadolu’dan festivallerimize katılamayan gençlerin de festival ruhunu görmeleri için, festivalleri farklı şehirlere yaymayı kendimize misyon edindik. Geçtiğimiz yılgerçekleştirdiğimiz 6 festivalde toplam 500 binin üzerinde genç arkadaşımız bir araya geldi. Bu yıl Eskişehir, Antalya, Edirne, İstanbul ve İzmir’de de festivaller yapacağız. 1.5 milyon genç arkadaşımıza festival ruhunu yaşatmayı, yeni neslin sosyokültürel yapısına bir nebze katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

EskiFest\'te sahne alacak sanatçılar şöyle:

-4 Mayıs Cuma-

Mor ve Ötesi

Hayko Cepkin

Pinhani

Yeni Türkü

Tuna Kiremitçi

Niyazi Koyuncu

What da Funk

-5 Mayıs Cumartesi-

Athena

Feridun Düzağaç

Manga

Vega

Adamlar

Sena Şener

Set

-6 Mayıs Pazar-

Teoman

Selda Bağcan & Boom Pam

Büyük Ev Ablukada

Ezhel

Umut Kuzey

Pera

Piiz

 

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