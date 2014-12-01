Türk resminin klasik tabloları satışta

Geleneksel çizgisini 18. yüzyıldan itibaren bulmaya başlayan, doğunun konuları ve batının ekollerini buluşturan Türk resim sanatının örnekleri bir müzayede ile satışa çıkıyor. 14 Aralık'ta düzenlenecek olan müzayedede Şevket Dağ, Şeker Ahmet Paşa, Halil Paşa, Nazmi Ziya, Hoca Ali Rıza, İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Vecih Bereketoğlu, Şefik Bursalı ve Fahrel Nisa Zeid gibi Türk resminin en önemli örneklerine imza atan ressamların tabloları yer alacak.

Al Jazeera'nin haberine göre, satışa çıkarılacak en değerli eser İbrahim Çallı'nın "Avluda Oturanlar" tablosu olacak. Müzayedenin en pahalı eseri olmaya aday tablo, 1 milyon 750 bin liradan satışa çıkarılacak. Açılış fiyatının birkaç katına satılması beklenen "Avluda Oturanlar" tablosunun yanı sıra, Çallı'nın beş farklı tablosu daha alıcı arayacak.

Müzayede kapsamında 15 tabloluk "Oryantalistler" başlığı altında; Fausto Zonaro, Leonardo De Mango, Prieur Bardin, Fabius Brest ve Presiozi imzalı İstanbul konulu resimler, başka ülkelerden gelip, İstanbul'da üreten ressamlar aracılığıyla bir zaman yolculuğuna çıkmayı da sağlıyor.

Türk resminin başlangıcından bugününe yolculuğunu anlatan bir sergi niteliği de taşıyan müzayedede 1950 sonrasına ait de tablolar yer alacak. Fikret Mualla, Orhan Peker, Fahrel Nisa Zeid, yine bu döneme ait örnekler üreten ressamlar arasında.