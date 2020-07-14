Türk Psikologlar Derneği: Açık öğretimde psikoloji lisans programı uygulaması mümkün ve kabul edilebilir değildir

İstanbul Üniversitesi'nde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesine 'Psikoloji' bölümünün eklenmesi psikologların tepkisini çekti.

Türk Psikologlar Derneği, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla karara tepki göstererek psikologları ve öğrencileri başlattıkları mücadeleye destek olmaya çağırdı.

Dernek tarafından karara karşı yapılan açıklamada, "Psikolog unvanı kazandıran psikoloji lisans derecesi, kuramsal ve uygulamalı ders içeriklerinin yanı sıra gözlem, gözetim ve deney ortamlarının kesin gerekliliği ile geliştirilen müfredat kapsamında edinilebilmektedir. Bu minvalde daha önce Anadolu Üniversitesi tarafından da önerilmiş olan açık öğretimde psikoloji lisans programı uygulaması, psikoloji bilimi ve evrensel yükseköğrenim ilkeleri uyarınca mümkün ve kabul edilebilir değildir" denildi.

''Bu eğitimi tam bir eğitim olarak kabul etmiyoruz''

Habertürk'e açıklamada bulunan Türkiye Psikologlar Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu ise şunları söyledi:

"Psikologlar mezuniyet sonrası uygulamalı alanlarda çalışan bir meslek grubudur. Açıköğretim psikoloji programları mesleki ve etik ihlaller, yanlış uygulamalar için risk oluşturacaktır. Çünkü mesleki tutum ancak sınıf ortamındaki etkileşimle kazanılabilir.

Kişiler açıköğretimden diploma alacak ve doğru düzgün yeterliliklere sahip olmadan çalışacaklar. Bu durum hizmet alan kişilere zarar verecektir çünkü bu eğitimi tam bir eğitim olarak kabul etmiyoruz. Hızlıca gündemimize getirilmiş, meslek örgütlerinden, akademi dünyasından görüş alınmamış bir projedir. Bunun engellenmesi için her türlü yasal adımı atmaya hazırız."

Öte yandan Prof. Dr. Sibel Arkonaç ise sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla kararın senatodan geçtiğini fakat bölümden destek alamadığı için ders ve hocaların atanamadığını belirtti.