Türk popunun ilk kadın söz yazarı Fikret Şeneş hayatını kaybetti

Türkçe sözlerini yazdığı 300'a yakın şarkıyı Türk pop müziğine kazandıran ünlü söz yazarı Fikret Şenes hayatını kaybetti. En son 1996 yılında Ajda Pekkan için 'Bir Hata' adlı şarkıyı yazan Şeneş, 2012 yılında Alzheimer hastalığına yakalanmıştı.

Şeneş, aralarında 'Haykıracak Nefesim', 'Uykusuz Her Gece', 'Bir Başkadır Benim Memleketim', 'Anlamazdın' gibi 300'e yakın şarkıyı Türk pop müziği tarihine yazdırmıştı. Şarkılarını Ajda Pekkan, Zerrin Özer, Nilüfer, Ayla Dikmen gibi pek çok sanatçı seslendirmişti.



Fikret Şeneş kimdir?



1921 yılında doğan Fikret Şenes, 30'lu yaşların başında ilk şarkı sözlerini Erol Büyükburç'a yazmış, şan dersi almış ve piyano çalmıştır. 1960'ların sonunda ilk Türkçe söz yazdığı şarkı "İki Yabancı" olmuştur. Günümüze dek Türk pop müziğinde popüler sanatçılara yüzlerce şarkı yazmıştır.