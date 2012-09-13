Türk popunun ilk kadın söz yazarı Fikret Şeneş Alzheimer'a yakalandı

Bülent Cankurt

(Sabah, 13 Eylül 2012)

Unutulmaz şarkılarını kendisi unutacak

Geçtiğimiz yıl Mart ayında görkemli bir partiyle 90'ıncı yaşını kutlayan Türk popunun ilk kadın söz yazarı olan Fikret Şeneş, ne yazık ki yaşına yenik düştü!

Şarkı sözleriyle Türk pop müziğine damgasını vuran 91.5 yaşındaki Fikret Hanım, maalesef ileri yaştakilerin en büyük korkusu olan, kişinin bağımsız yaşama becerisini elinden alan Alzheimer illetine yakalanmış. Haberi alır almaz aradığım oğlu Celal Çapa, annesinin Alzheimer olduğunu doğruladı.



15 GÜN ÖNCE OLMUŞ, BİR HAFTA HASTANEDE KALMIŞ



Türk popuna 290'a yakın eser kazandıran ve en son 1996 yılında Ajda Pekkan için 'Bir Hata' adlı şarkıyı yazan Şeneş, bu illete 15 gün önce yakalanmış. Annesinin rahatsızlığını sezen Celal Çapa, Fikret Hanım'ı apar topar Amerikan Hastanesi'ne kaldırmış.

Doktorların Alzheimer teşhisi koyduğu Fikret Hanım, bir hafta hastanede yattıktan sonra, geçen cumartesi evine yollanmış. Celal Çapa ile Gümüşsuyu'nda aynı apartmanda oturan Fikret Hanım'a şu anda iki bakıcı refakat ediyormuş.

Gelini Şebnem Çapa ve oğlu Celal Çapa da, dönüşümlü olarak Fikret Hanım'ı yalnız bırakmıyormuş.



OĞLUNUN VEFATINA ÇOK ÜZÜLÜNCE HASTALANMIŞ



Mart 2011'deki 90'ıncı doğum gününde piste çıkıp danslar eden, dostlarıyla gece yarısına kadar eğlenen Fikret Hanım, o gün gayet sağlıklıydı. Ancak beş ay sonra büyük oğlu Ahmet Çapa'nın vefat etmesi Fikret Hanım'ı çok üzmüştü. Demek ki, oğlunun vefatına üzülmesi, bu Alzheimer illetini tetiklemiş.

'Haykıracak Nefesim', 'Yeniden Başlasın', 'Kimler Geldi Kimler Geçti', 'Hoş Gör Sen', 'Bir Başkadır Benim Memleketim' gibi Türk pop müziğine damgasını vurmuş şarkıların sözlerine imzasını atan Fikret Hanım, umarım bu sözlerin kendisine ait olduğunu hep hatırlar...