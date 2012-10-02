'Türk pilotlar öldürüldü' iddiası 'komplo teorisi'

Al Arabiya televizyonu, Akdeniz'de düşen Türk jetindeki pilotların uçağın düştüğü sırada hayatta olduğunu, ancak daha sonra Esad rejimince öldürüldüğünü öne sürmüştü. Orataya atılan bu iddia ile ilgili olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland'a, 'Büyük bir komplo teorisi gibi görünüyor'' dedi.

Suriye hükümetine ait olduğu iddia edilen gizli belgeleri yayınlayan Dubai merkezli El Arabiya televizyonu, 22 Haziran'da Akdeniz'de düşürülen Türk jetiyle ilgili bir iddia ortaya atmıştı.

Belgelere dayandırılan haberde, Türk pilotlarının jetin düşmesiyle ölmediklerini, sağ olarak ele geçirildikten sonra Esad rejmi tarafından öldürüldükleri iddia edilmişti.

Bu konu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland'a soruldu ve yanıt, ''Büyük bir komplo teorisi gibi görünüyor'' oldu.



Nuland'a, günlük basın brifinginde bir gazeteci El Arabiya'nın iddiasını sordu.

Sözcü Nuland, soruya, ''Bizim kanallarımızda hiç bu yönde bilgiler görmedim. Büyük bir komplo teorisi gibi görünüyor'' yanıtını verdi.

'Tüm grupların, birlikte çalıştığını görmek istiyoruz'

Basın brifinginde, Suriye'de ayrı bir ''Kürt devletinin'' kurulması olasılığından kaygı duyup duymadıklarına dair bir soruyu da yanıtlayan Nuland, ''ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın en başından beri defalarca dile getirdiği gibi, Suriye'deki tüm grupların, Alevi, Sünni, Kürt, Dürzi, Hıristiyan ya da kim olursa olsun, tüm Suriyelileri içine alan bir gelecek için birlikte çalıştığını görmek istiyoruz'' diye konuştu.

Bu perspektiften bakıldığında, muhalif grupları Kürt muhalefetini de bünyelerine almaları için sürekli olarak teşvik ettiklerini kaydeden Nuland, ''Kürtler, Suriye Ulusal Konseyi'yle iyi çalışıyor. Suriye içindeki bazı kurtarılmış bölgelerde Kürt ve Sünni nüfusların birlikte iyi çalıştığına dair birtakım haberler de var. Bu, elbette bizim teşvik ettiğimiz yönelim, herkesin temsilcisi olan ve herkese kucağını açan bir Suriye...'' dedi.