Türk Periscope: Marka haklarımız açıkça ihlal ediliyor

Twitter’ın canlı yayın platformu Periscope’a marka hakkına tecavüz ettiği iddiasıyla dava açan Periscop İletişim'den yapılan açıklamada“Anılan canlı yayın platformunun kamuoyu nezdinde şirketimize ait Periscope ismiyle anılması da halkımızın yanlış bilgilendirilmesine ve marka haklarımızın açıkça ihlal edilmesine sebep olmaktadır" denildi.

Sosyal medya platformu Twitter’ın kullanıma sunduğu ‘Periscope’ ile Türk şirketi ‘Periscop letişim ve Prodüksiyon' arasındaki anlaşmazlık devam ediyor.

Geçen günlerde Digitürk, canlı video paylaşım uygulaması Periscope üzerinden maçların görüntülerinin izinsiz servis edildiği gerekçesiyle İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemenin Süper Toto Süper Lig maçlarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere, Periscope'a erişim yasağı uygulanmasına karar vermesi birçok haber sitesinde yer aldı.

Bunun üzerine Türk Periscope’dan bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’de 2010 yılından bu yana şirketimiz adına tescilli Periscope markamıza dünyaca ünlü sosyal medya ve teknoloji şirketleri tarafından tecavüz edildiği, İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nin 12.06.2018 tarihli mahkeme kararıyla açıkça ortaya konduğu ve yine mahkeme kararıyla söz konusu tecavüzün derhal durdurulması emredildiği halde; markamızın son günlerde ısrarla farklı canlı yayın platformları aleyhine alınan kararlarla anılması üzerine, şirketimiz tarafından bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

“Aksi yönde yapılan her haber ve kullanım mahkeme kararını ihlal ediyor”

Periscope markası Türkiye’de haberleşme, iletişim ve yayıncılık alanında şirketimize aittir! Aksi yönde yapılan her haber ve her türlü kullanım, marka hukukunu ve lehimize alınmış mahkeme kararlarını ihlal eder niteliktedir!

“Markamız, davalılara ait canlı yayın platformuyla anılamaz”

Marka tecavüzüne ilişkin yasal süreç avukatlarımız tarafından 2015 yılında başlatılmıştır. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ve ardından da geçtiğimiz Ocak ayında, Ankara’da ihtisas mahkemesi tarafından karşı tarafın tüm marka tescil talepleri reddedilmiş ve nihayet İstanbul’da alınan kararla, markamızın davalılara ait canlı yayın yapan platformla anılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

“Halk yanlış bilgilendiriliyor”

Marka tecavüzü davasının sonuçlarına ilişkin olarak; davalıların açık sorumluluğu devam etmekle birlikte, anılan canlı yayın platformunun kamuoyu nezdinde şirketimize ait Periscope ismiyle anılması da halkımızın yanlış bilgilendirilmesine ve marka haklarımızın açıkça ihlal edilmesine sebep olmaktadır.

“Farklı mahkeme kararları ile Periscope uygulamasına erişim mümkün değil çünkü…”

Farklı mahkeme kararları ile Periscope uygulamasına erişimin süreli veya kısmi olarak engellenmesi mümkün değildir, zira Periscope ismiyle Türkiye’de şirketimiz dışında 3. şahısların yayın yapma hakkı yoktur. Şirketimiz lehine verilmiş önceki tarihli mahkeme kararı uyarınca, Türkiye’de bahsi geçen canlı yayın uygulaması Periscope ismi altında hiçbir şekilde hizmet veremez ve vermesi halinde de mahkeme kararı uyarınca uygulama erişime engellenecektir.

İlgili kanunla aynı zamanda bir suç olarak tanımlanmış marka ihlali konusunda ilgililerin ve basının hassasiyetle davranmasını rica ederiz."

Geçen yıl sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın sahibi olduğu Periscope uygulaması Türkiye’deki bir şirketle isim benzerliği çıkınca adını değiştirmek zorunda kalmış, Scope ismiyle Türkiye’deki yayın hayatına devam etmeye başlamıştı.