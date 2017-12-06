T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Türk öğrencilerden ilk Nobel röportajı Stockholm'de yapılacak

İSTANBUL, (DHA)- FİZİK ve Kimya alanında Nobel Ödülü’ne layık görülen profesörlerle Türkiye'den ilk röportajı Kültür ve Kültür 2000 Koleji öğrencileri yapacak

06 Aralık 2017 14:19

İSTANBUL, (DHA)- FİZİK ve Kimya alanında Nobel Ödülü’ne layık görülen profesörlerle Türkiye\'den ilk röportajı Kültür ve Kültür 2000 Koleji öğrencileri yapacak. Öğrenciler röportajın ardından İsveç Kraliyet Ailesi\'nin davetlisi olarak Nobel Ödül Töreni\'ne katılacak.

Kültür Eğitim Kurumları (Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji) öğrencileri, İsveç Kraliyet Bilim Akademisi tarafından Fizik ve Kimya alanlarında Nobel Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Barry Barish ve Prof. Dr. Joachim Frank ile röportaj yapmak üzere 8 Aralık Cuma günü İsveç’in Stockholm kentine gidecek. Nobel ödüllü profesörlerle Türkiye’den ilk röportajı gerçekleştirme ayrıcalığını yakalayan öğrenciler, İsveç Kraliyet Ailesi’nin davetlisi olarak 10 Aralık Pazar günü Stockholm’de gerçekleşecek Nobel Ödül Töreni\'ne de katılacak. Öğrenciler, özel röportajların ardından Nobel Müzesini ve Nobel Konser Salonunu gezip Stockholm Büyükelçiliği’ni ziyaret edecek.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA FİZİKKimyaNobelTürkiyeKültürKolejiKraliyet AilesiTöreniKültür Eğitim Kurumları Kültür KolejiKültür2000 KolejiKraliyet Bilim AkademisiFizikProf Dr Barry BarishProf Dr Joachim FrankAralık CumaStockholm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24