Türk öğrencilerden ilk Nobel röportajı Stockholm'de yapılacak

İSTANBUL, (DHA)- FİZİK ve Kimya alanında Nobel Ödülü’ne layık görülen profesörlerle Türkiye\'den ilk röportajı Kültür ve Kültür 2000 Koleji öğrencileri yapacak. Öğrenciler röportajın ardından İsveç Kraliyet Ailesi\'nin davetlisi olarak Nobel Ödül Töreni\'ne katılacak.

Kültür Eğitim Kurumları (Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji) öğrencileri, İsveç Kraliyet Bilim Akademisi tarafından Fizik ve Kimya alanlarında Nobel Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Barry Barish ve Prof. Dr. Joachim Frank ile röportaj yapmak üzere 8 Aralık Cuma günü İsveç’in Stockholm kentine gidecek. Nobel ödüllü profesörlerle Türkiye’den ilk röportajı gerçekleştirme ayrıcalığını yakalayan öğrenciler, İsveç Kraliyet Ailesi’nin davetlisi olarak 10 Aralık Pazar günü Stockholm’de gerçekleşecek Nobel Ödül Töreni\'ne de katılacak. Öğrenciler, özel röportajların ardından Nobel Müzesini ve Nobel Konser Salonunu gezip Stockholm Büyükelçiliği’ni ziyaret edecek.

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