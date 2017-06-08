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Yaşam

Türk Musevi Cemaati’nden iftar

"Burada yaşanan birliktelik tablosunun dünyaya örnek olmasını diliyorum"

08 Haziran 2017 02:33

Türk Musevi Cemaati, Edirne'de Selimiye Camii'nin yanında kurulan çadırda iftar verdi. Yemeğe katılan Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, birliktelik tablosunun dünyaya örnek olmasını dilediğini söyledi.

Türk Musevi Cemaati ve 500 Yıl Vakfı, Selimiye Camii'nin yanında kurulan çadırda bin kişiye iftar verdi. İftara Edirne Vali Vekili Beyazıt Tanç, Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Üç Şerefeli Camii imamı Hasan Cerrah ile vatandaşlar katıldı. Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, iftarda vatandaşlara yemek dağıttı.

İftarda konuşan Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, Ramazan'ın İslam alemine verilen en büyük hediye olduğunu ifade ederek, "Burada yaşanan birliktelik tablosunun dünyaya örnek olmasını diliyorum" dedi.

Ezanın okunmanın ardından oruçlar açılırken, imam Hasan Cerrah tarafından sofra duası yapıldı. (DHA)

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