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Politika

'Türk milliyetçilerine kurban olayım'

DTP'li Sakık, Azeri milletvekiyle tartıştıktan sonra MHP'li Kaya'ya dönerek 'Bunlara bakınca size kurban olmak lazım' dedi.

01 Ekim 2009 03:00

Bakü'ye giden DTP'li Sırrı Sakık, Azeri milletvekiyle tartıştıktan sonra MHP'li Atilla Kaya'ya dönerek 'Bunlara bakınca size kurban olmak lazım' dedi

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA) ilk konsey toplantısı için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye giden TBMM heyeti, ilginç bir olay yaşadı.

Azeri Musavat gazetesinin internet sitesindeki haberine göre, önceki gün yemekte heyette bulunan DTP’li Sırrı Sakık, muhafazakar Azeri milletvekilleriyle, Ermeni ve Kürt açılımları nedeniyle sert bir tartışma yaşadı.

Gazete haberi “Asım Mollazade, Türkiyeli meslektaşı Sırrı Sakık ile kavga etti. Sakık ’Türkiye’deki milletvekillerine kurban olayım’ dedi” diye verdi. Musavat’a göre, olay şöyle gelişti: TÜRKPA’nın yemeği sırasında Türk milletvekilleri ve Azeri meslektaşları arasında Türkiye’nin ‘açılımları’ nedeniyle hararetli polemik başladı. Ümit Partisi milletvelili İkbal Ağazade, Sakık’a işaret parmağını sallayarak bağırdı. Tartışmaya Demokratik Reform Partisi lideri Asım Mollazade de Sakık ile söz dalaşına girdi. Sakık da, MHP’li Atilla Kaya’ya dönerek “Bunlara bakınca, size kurban olmak lazım. Bunları eline düşersek, kafa derimizi yüzerler” diye konuştu.

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